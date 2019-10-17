Milli takımı gönülden destekliyorum
Eski milli futbolcu Semih Şentürk ile eşi Pınar Şentürk, önceki gün kızları Ada, Naz ve Ela ile birlikte İstMarina’da görüntülendi.
Öğle saatlerinde geldikleri alıveriş merkezinde mağazaları gezen Şentürk ailesi, muhabirlere mutluluk pozu verdi. Hayatında her şeyin yolunda olduğunu belirten Semih Şentürk, “Milli takımı gönülden destekliyorum ve gruplardan birinci çıkıp EURO 2020’ye gideceğimize inanıyorum” diye konuştu.
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