Militer hava
Murat Dalkılıç, Harbiye Açıkhava konserinde militer havalı şık bir ceketle sahneye çıkmış.
Parçalara ayrı ayrı baktığınızda bir sorun yok. Jean’i ve aynı renk ayakkabıları güzel.
Evet, aşırı garantici ama güzel.
Şarkıcının ceket seçimleri her zaman modern ve başarılı.
Bu militer havalı ceketi de öyle.
Ağustosun son günü belki de hafif serin havadan dolayı bu ceketi seçti.
Bir de dipnot: Erkek popçularımızda temcit pilavı gibi hep aynı sıkıcı tarzları görmesek keşke...
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