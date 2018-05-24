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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
24.05.2018 - 10:04, Son Güncelleme:

MFÖ, 26 yıl sonra iki albüm için dava açtı

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MFÖ, 26 yıl sonra iki albüm için dava açtı

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur’dan oluşan Türk pok ve rock grupu MFÖ,  26 yıl önce piyasaya çıkan “Agannaga Rüşvet” ve “Mazeretim Var Asabiyim Ben” adlı iki albümün satışında paylarına düşeni alamadıklarını iddiasıyla Avrupa Müzik’e açtığı 25 bin liralık tazminat davasında uzlaşma sağlanamadı. Mahkeme dosyayı bilirkişiye gönderdi.

MFÖ’YE PAYINI ÖDEMEDİ İDDİASI

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde davalı Avrupa Müzik’in, Raks Müzik şirketinin 2007’de iflasından sonra Fuat Güner, Mazhar Alanson ve Özkan Uğur’a ait “Agannaga Rüşvet” ve “Mazeretim Var Asabiyim Ben” adlı albümlerin içindeki tüm şarkıları İflas Masası’ndan alarak kendi adına eser işletme belgesi düzenlettiği öne sürüldü. Avrupa Müzik şirketinin elinde bulundurduğu eser işletme belgesinin sadece albümlerin kaset ve CD olarak çoğaltılmasını kapsadığının belirtildiği dilekçede, “Ancak albümlerin dijital ortamda kullanımını kapsamıyordu. Davalı Avrupa Müzik’in iki albümdeki eserleri internette kullanmak, dinletmek, satmak vb. hak ve yetkisi yoktur. Ayrıca davalı Avrupa Müzik şirketi kaset ve CD satışlarından MFÖ’ye düşen paylarını da ödememiştir. Müvekkil MFÖ adlı müzik grubunun davalı müzik şirketine çektiği ihtarname cevapsız kalmıştır. Şimdilik 10 bin lira maddi, her bir davacı için 5’er bin liradan 15 bin lira manevi olmak üzere toplam 25 bin liralık tazminat davamızın kabulüne karar verilsin. Müvekkillerin 10 yıllık süreçte uğradıkları zararın ise bilirkişi incelemesi ile hesaplanmasını talep ediyoruz” denildi.

DOSYA BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLDİ

Davanın reddini isteyen Avrupa Müzik şirketinin avukatı ise iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Davalı Avrupa Müzik’in avukatı cevap dilekçesinde, “Davaya konu “Agannaga Rüşvet” ve “Mazeretim Var Asabiyim Ben” isimli iki albüm ile müvekkil şirket Avrupa Müzik’in arasında herhangi bir ilgi yoktur. Raks Müzik şirketinin iflas dosyasından MFÖ’ye ait herhangi bir albüm ya da şarkı satın alınmamıştır. Bu durum Kültür Bakanlığı’nın kayıtları incelenince ortaya çıkacaktır. Davacılar eser sahibi değildir. Eser sahibi Raks Müzik’tir. Dava konusu iki albüm 1992 yılında Raks Müzik şirketi tarafından piyasaya çıkartılmıştır. Davacılar aradan 25 yıl geçtikten sonra iki albümü dava konusu etmişlerdir. Davacıların iddia ettiği haklarının zaman aşımına uğradığının kabulü gerekmektedir. MFÖ’nün haklarının yapımcı Raks Müzik şirketi tarafından iflas kararının kesinleşmesi üzerine İflas Masası’ndan yapılan açık artırmayla başka kişilerce satın alındığı anlaşılmaktadır. İki albüm ihale edilmiş ve ihale kesinleşmiştir. MFÖ iki albümle ilgili gerek iflas aşamasında ve gerek ihale aşamasında itirazda bulunmamıştır. Davanın reddine karar verilsin” dedi. Davanın önceki gün görülen duruşmasına davacılar MFÖ grubu üyeleri katılmazken tarafları avukatları temsil etti. Mahkeme hakimi taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı gerekçesiyle dava dosyasının bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

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