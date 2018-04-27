Mevlana Ödülleri İstanbul'a taşındı
Son 3 yıldır Konya’da düzenlenen Mevlana Hoşgörü ve Barış Ödülleri İstanbul’a taşındı. Ödül töreninin 4’üncüsü önceki akşam İstanbul Grand Pera’da yapıldı.
Ceyhun Yılmaz’ın sunduğu törende iş, sanat ve siyaset dünyasının ünlü isimleri ödüllendirildi. Gülben Ergen gecede organ bağışı bekleyen Kartal bebeğin annesi Ahu Yıldırım’la Kelebek’te yaptığı röportaj ile “Yılın en iyi röportajı” ödülünü aldı. Orhan Gencebay da “Höşgörü ve barış ödülü” ve “Ömür boyu meslek onur ödülü”ne layık görüldü.
Gülben Ergen, “Geçen yıl yaptığım röportajla böyle bir ödül almak, manevi açıdan beni çok mutlu etti” dedi.
Asuman Dabak, “Yılın en iyi kadın oyuncusu” ödülüne layık görüldü.
“Yılın Türk halk müziği sanatçısı” ödülü Zara’nın oldu.
Oylum Talu sunduğu “Burası Hafta Sonu” ile “En İyi Hafta Sonu Programı” ödülünü aldı.
Mevlana’nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, töreni Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’la izledi.
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