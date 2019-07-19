Metin Yıldız sevgilisi Gözde Karya’yı darp etti
Oyuncu Metin Yıldız ve sevgilisi Gözde Kayra’nın eğlenceli gecesi karakolda bitti. Metin Yıldız tarafından darbedildiğini iddia eden Gözde Kayra, “Metin benimle evlenmek istiyordu, iç yüzünü görmüş oldum” dedi,
Altı yıl önce şiddet yüzünden eşi Elvan Pınar'dan boşanan oyuncu Metin Yıldız, yeni bir dayak skandalına daha imza attı. Metin Yıldız, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Gözde Karya ile Kadıköy'de eğlendi. Ancak gece, karakolda bitti.
KAVGA ARABADA BAŞLADI
Çift, önce arabada tartışmaya başladı. Metin Yıldız arabayı kenara çekti, ikilinin kavgası sokakta devam etti. Tartışma, Metin Yıldız'ın Gözde Kayra'ya şiddet uygulamasıyla son buldu.
Gözde Kayra, soluğu Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde aldı. Polislerle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden ve darp raporu alan Gözde Kayra, Metin Yıldız'dan şikayetçi olduğunu belirtti.
'BENİMLE EVLENMEK İSTİYORDU AMA...'
Gözde Kayra "Bu işin böyle olacağı belliydi. Benimle evlenmek istiyordu ama ben istememiştim" dedi. Metin Yıldız'dan her şeyin daha iyi olacağı yönünde söz aldığını belirten Gözde Kayra, "Düzelecek sandım ama olmadı. Sonunda iç yüzünü görmüş oldum. Ailem de bu ilişkiye karşıydı" dedi.
YALANLAMIŞTI!
Metin Yıldız'ın, Gözde Kayra'yı geçen yıl da darbettiği iddia edilmiş, ancak oyuncu yalanlamıştı.
ÖNCE İLAN-I AŞK ETTİ SONRA DÖVDÜ
Gözde Kayra'yla uzun süredir birlikte olan Metin Yıldız, geçen günlerde Instagram'da sevgilisinin doğum gününü kutlamış ve şu romantik mesajı yazmıştı:
"Yıldızları takip etmeyi bırakma nedenim; yıldızımı bulmuş olmamdandır. Seni sevmekle meşgulüm. İyi ki doğdun aşkım, iyi ki varsın."
Sevgilisinin şikayeti üzerine sabah saatlerinde ifadesi alınmak üzere karakola giden oyuncu Metin Yıldız, görüntülenmemek için polislerden yardım istedi. Oyuncu, arka kapıdan kaçtı. (Günaydın)
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