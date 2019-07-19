Metin Yıldız kimdir?
Metin Yıldız, bir kez daha şiddet haberleriyle gündeme geldi. Altı yıl önce şiddet yüzünden eşi Elvan Pınar'dan boşanan oyuncu Metin Yıldız’ın bir süredir birlikte olduğu Gözde Kayra, darbedildiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Haberler ardından Yıldız’ın hayatına ilişkin bilgiler bir kez daha gündeme geldi. Peki, Metin Yıldız kimdir?
Fatsa, Orduludur. Memur bir ailenin ortanca çocuğudur. 1996 yılında profesyonel tiyatro hayatına başladı. Birçok tiyatro oyunu ve dizide rol aldıktan sonra Vizontele Tuuba (2003) ile birlikte BKM serüveni başladı. 2008-2011 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı TV programında rol aldı. Atv'de yayınlanan Alemin Kıralı adlı dizide Kubat Otuzşubat rolünü canlandırdı. Kadim Dostum dizisinde oynadı.
Altı yıl önce şiddet yüzünden eşi Elvan Pınar’la evliği biten Metin Yıldız, Berfin Su ve Şimal isimli iki çocuk babasıdır.
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