Metin Yıldız, eski sevgilisi Gözde Kayra'dan şikayetçi olmuştu... Savcılık kararını verdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMetin Yıldız, eski sevgilisi Gözde Kayra'dan şikayetçi olmuştu... Savcılık kararını verdi
GeriMagazin Metin Yıldız, eski sevgilisi Gözde Kayra'dan şikayetçi olmuştu... Savcılık kararını verdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
İrem Demir İHA
12.09.2019 - 17:23, Son Güncelleme:

Metin Yıldız, eski sevgilisi Gözde Kayra'dan şikayetçi olmuştu... Savcılık kararını verdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Metin Yıldız, eski sevgilisi Gözde Kayra'dan şikayetçi olmuştu... Savcılık kararını verdi

Oyuncu Metin Yıldız’ın, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu eski sevgilisi Gözde Kayra hakkında somut bir delil olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

Yaklaşık iki ay önce Kadıköy Asayiş Büro Amirliğine giden oyuncu Metin Yıldız, eski sevgilisi Gözde Kayra’dan kendisine tehdit ve hakaret içeren sözler söylediği için şikayetçi olmuştu. Şikayetinde Gözde Kayra’nın psikolojik tedavi gördüğünü dile getiren oyuncu Yıldız, “Gözde Kayra, uyuşturucu madde bağımlılığı ve kişiye bağımlılık teşhisli psikolojik rahatsızlığından dolayı 1 yıl önce tedavi olmuştur. Ancak bu tedavisine rağmen bana karşı takıntılı bir hayat sürmesi devam etmiştir. Bundan 6 ay önce Kadıköy’de beraber yaşadığımız bir evde kendisine gitmesini istediğimi söylediğimde eşyalarını toplayıp gitmişti. Defalarca kapımın önünde yatarak ‘Beni içeri al’ diye yalvardı. Ben de acıyarak içeri aldım. Gözde Kayra, mutfaktan aldığı bıçak ile o tarihte benim bacağımı bıçaklayarak, ‘Benden ayrılırsan seni öldürürüm’ demişti. Bacağıma 8 dikiş atıldı” şeklinde konuştu.

"Görüşmeye devam etmek zorunda kaldım"
“Benim kaldığım otelin odasını öğrenerek ateşe verdi” diyen Yıldız, “Bununla ilgili kaldığı otelle davalıktır. Yine bir yıl evvel kendisiyle ayrılacağımı söylediğimde Gözde Kayra, 'Medya programlarına çıkarak erkeklere ilgin olduğunu, uyuşturucu kullandığını söylerim’ diyerek sırtımda sehpa kırdı. Tüm bu yaşananlardan ötürü ciddi korku ve endişe duyduğumdan ve kariyerim gereği Gözde Kayra ile görüşmeye devam etmek zorunda kaldım. En son 17 Temmuz 2019 günü alkol aldı. Ruh hali bozuk olduğundan hakaret ederek tırnakları ile kollarımı tırmaladı. Boynumu sıkıp bana zarar vermeye çalıştı. Ben kesinlikle darp etmedim. Ona zarar vermedim. Sözlü ve fiziki eylemde bulunmadım. Beni darp eden ve sürekli tehdit eden Gözde Kayra’dan şikayetçiyim” diye belirtti.

"Kesinlikle darp etmedim"
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Gözde Kayra, söylenenlerin doğru olmadığını belirterek, “Daha önce de kendisi hakkında darp raporu alarak şikayetçi olmuştum. 16 Temmuz 2019 tarihinde beni uyandırarak parasının olmadığını söyledi. Kredi kartımı alarak evden çıktı. Oturduğumuz evin kirasını da ben ödüyordum. Kendisi sürekli benden para ister. Aynı günün gecesi eve geldi. Aramızda para yüzünden tartışma çıktı. Beni darp etti. Ben de bunun üzerine polisi aradım. Ben kendisini kesinlikle darp etmedim. Polis raporum da mevcuttur” diye konuştu.
Soruşturmayı yürüten savcılık, oyuncu Metin Yıldız’ın soyut iddiası dışında kamu davasının açılmasını gerektirecek bir delil bulunmadığı için Gözde Kayra hakkında takipsizlik kararı verdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Görüntüler ortaya çıktı... Ünlü manken ve annesini böyle darp etmiş!
Metin Yıldız, eski sevgilisi Gözde Kayra'dan şikayetçi olmuştu... Savcılık kararını verdi
Bali'de aşk tazelediler
Tamam boks dedik ama bu ne!