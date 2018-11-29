Metin Şentürk 1 kuruş bile ödemedi!
Şarkıcı Metin Şentürk'ün eski eşi Fulya Kalkavan'ın avukatı canlı yayına bağlanarak Şentürk'ün kendilerine 1 kuruş bile vermediğini söyledi.
Metin Şentürk'ün eşine ödemesi gereken 4 milyon liralık nafaka ücreti magazin gündemine damga vurmuş, Şentürk yaptığı açıklama ile kararı bir üst mahkemeye taşıyacağını açıklamıştı.
Konuyla ilgili olarak Kanal D'deki '2. Sayfa' programına telefonla bağlanan Fulya Kalkavan'ın avukatı şaşırtıcı iddialarda bulundu.
Metin Şentürk'ün, ödemesi gereken geçici tedbir nafakasını ödemediğini ve şimdiye kadar müvekkili Fulya Kalkavan'a bir kuruş bile vermediğini söyleyen avukat, faiziyle birlikte 350 bin liraya yakın bir alacaklarının olduğunu söyledi.
Bunun bir alacak davası olduğunu ve tazminat davası olmadığını söyleyen avukat, üzerinde hak iddia ettiği malların da evlilikten sonra edinilmiş mallar olduğunu savundu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle