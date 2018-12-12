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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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12.12.2018 - 15:00, Son Güncelleme:

Metin Hara ve Adriana Lima ayrıldı mı?

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Metin Hara ve Adriana Lima ayrıldı mı?

İlişkileri magazin gündemini takip eden birçok kişinin gündeminde yer alan Metin Hara ve Adriana Lima, son günlerde ayrılık iddiaları ile soru işaretlerine neden oldu. Kadınlara yönelik son paylaşımı ile dikkat çeken Adriana Lima, Metin Hara ile aralarında bir problem olduğu gündemiyle sosyal medyada konuşulmaya başlandı

Adriana Lima ve Metin Hara ayrıldılar iddiası, sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. İki yılı aşkın bir süredir Metin Hara ile aşk yaşayan Adriana Lima'nın sosyal medya paylaşımı kafalarda soru işaretleri uyandırdı.

Lima, Instagram hesabından "Hanımlar siz kötü yetiştirilmiş erkekler için rehabilitasyon merkezi değilsiniz. Onu iyileştirmek, değiştirmek, ebeveynlik yapmak ya da yetiştirmek sizin göreviniz değil. Siz bir partner istiyorsunuz, proje değil" yazılı bir metin paylaştı.

Bu da Lima ile Hara'nın arasının açık olduğu yorumlarına yol açtı. Geçen yıl da Lima, Hara'yı sosyal medyada takipten çıkmış, birlikte çekilen bazı pozlarını silmişti.

Bu çiftin ayrıldığı söylentilerine yol açsa da Lima ile Hara birlikte olmayı sürdürmüştü. Bir süre önce Victoria's Secret'tan ayrılan Lima'nın bu son paylaşımı da "Acaba sevgilisine sitem mi ediyor" sorusuna yol açtı.

Adriana'nın veda videosuDünyaca ünlü top model Adriana Lima, Victoria's Secret defilesinde son kez boy göstermişti. Lima, veda anının videosunu Instagram hesabında paylaştı.
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