Metin Hara ve Adriana Lima ayrıldı mı?
İlişkileri magazin gündemini takip eden birçok kişinin gündeminde yer alan Metin Hara ve Adriana Lima, son günlerde ayrılık iddiaları ile soru işaretlerine neden oldu. Kadınlara yönelik son paylaşımı ile dikkat çeken Adriana Lima, Metin Hara ile aralarında bir problem olduğu gündemiyle sosyal medyada konuşulmaya başlandı
Adriana Lima ve Metin Hara ayrıldılar iddiası, sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. İki yılı aşkın bir süredir Metin Hara ile aşk yaşayan Adriana Lima'nın sosyal medya paylaşımı kafalarda soru işaretleri uyandırdı.
Lima, Instagram hesabından "Hanımlar siz kötü yetiştirilmiş erkekler için rehabilitasyon merkezi değilsiniz. Onu iyileştirmek, değiştirmek, ebeveynlik yapmak ya da yetiştirmek sizin göreviniz değil. Siz bir partner istiyorsunuz, proje değil" yazılı bir metin paylaştı.
Bu da Lima ile Hara'nın arasının açık olduğu yorumlarına yol açtı. Geçen yıl da Lima, Hara'yı sosyal medyada takipten çıkmış, birlikte çekilen bazı pozlarını silmişti.
Bu çiftin ayrıldığı söylentilerine yol açsa da Lima ile Hara birlikte olmayı sürdürmüştü. Bir süre önce Victoria's Secret'tan ayrılan Lima'nın bu son paylaşımı da "Acaba sevgilisine sitem mi ediyor" sorusuna yol açtı.
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