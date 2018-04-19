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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
19.04.2018 - 14:48, Son Güncelleme:

Metin Hara kimdir, kaç yaşında?

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Metin Hara kimdir, kaç yaşında?

Metin Hara, yazdığı kitaplar, özel hayatı ve konuk olarak katıldığı programlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü Brezilyalı top model Adriana Lima ile yaşadığı aşk uzun süredir konuşulan Metin Hara’nın yaşı, eğitimi ve kitapları merak ediliyor. Peki kendisini bilim insanı olarak gördüğünü ifade eden Metin Hara kimdir?

Kişisel gelişim kitaplarıyla tanınan yazar Metin Hara, 14 Haziran 1982 tarihinde doğdu. İlköğrenimini 50. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulunda tamamladıktan sonra, orta ve lise öğrenimi için Üsküdar Amerikan Kolejine gitti.

12 yaşında kendi içsel yolculuğu için adım atan Metin Hara, bu süre boyunca birçok farklı öğretide eğitimler aldı. 2000 yılında babasının geçirdiği ağır bir trafik kazasında babasını 1 yıl sonra tekrar ayağa kaldıran fizyoterapistlerden etkilenip İstanbul Üniversitesi Çapa Kampüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümün’de eğitim görmeye başladı. Üniversite hayatı boyunca geçimini sağlamak için reklam oyunculuğu yaptı, birçok ulusal ve global markanın Türkiye ve yurtdışındaki tanıtım mecralarında yer aldı. 2000 yılından itibaren insanların yaşamlarını dönüştürebilmesi için insanlara konuşmalar ve bireysel seanslar yapmaya başladı. 2007 yılında ''Dinle Neyden'' adlı filmin başrol oyuncularından biri olarak 2008'de Uluslararası Ankara Film Festivalinde en iyi genç yetenek ödülüne layık görüldü. 2008 yılında “Trusthuman - İnsanagüven” projesini hayata geçiren Metin “Başka Bir Dünya Mümkün” felsefesiyle bireysel seanslar ve toplu seminerlerle insanların hayatına dokunmaya devam etti.

Türkiye'de birçok üniversitede, tıp fakültelerinde, sağlık kuruluşlarında etkinlikler düzenleyen Metin Hara, yurt dışında da birçok ülkede etkinlikler vererek sevgi ve düşünce gücünün insan sağlığı üzerindeki etkisini bilimsel ve uygulamalı olarak göstermektedir. 2014 yılında ''Aşkın İstilası'' 3'lemesinin 1. kitabı olan "Yol" kitabını çıkartan Hara kişisel gelişim türündeki kitabın ikincisi olan 'Dem'den sonra 2018'de İyiliğin Hareket Hali ve İyiliğin Bilim Hali adında iki yeni kitap çıkarttı. Aynı yıl Trusthuman Academy’yi kurdu. Forbes'a göre en çok kazanan Türk yazarlar arasında yer alan Metin Hara, 2017 temmuz ayından beri Dünyaca ünlü Brezilyalı top model Adriana Lima ile aşk yaşıyor. 

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