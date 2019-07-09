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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.07.2019 - 09:35, Son Güncelleme:

Metin Hara kimdir?

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Metin Hara kimdir?

Metin Hara, sosyal medya paylaşımları ve katıldığı etkinliklerle gündeme gelmeye devam ediyor. Aşkın İstilası, İyiliğin Bilim Hali, İyiliğin Hareket Hali kitaplarının yazarı olan Metin Hara, Brezilyalı manken Adriana Lima ile yaşadığı beraberlikle uzun süre adından söz ettirmişti. İşte, Metin Hara'nın hayatıyla ilgili detaylı bilgi...

Metin Hara, 14 Haziran 1982 tarihinde, İstanbul’da dünyaya geldi. İlköğrenimini 50. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulunda tamamladıktan sonra, orta ve lise öğrenimi için Üsküdar Amerikan Kolejine gitti. 

12 yaşında kendi içsel yolculuğuna başlayan Metin Hara, bu süre boyunca birçok farklı öğretide eğitimler almış, ezoterik anlamda kendini geliştirmiştir. 2000 yılında babasının geçirdiği ağır bir trafik kazasında babasını 1 yıl sonra tekrar ayağa kaldıran fizyoterapistlerden etkilenip İstanbul Üniversitesi Çapa Kampüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümüne girdi. Üniversite hayatı boyunca geçimini sağlamak için reklam oyunculuğuna başladı, birçok ulusal ve global markanın Türkiye ve yurtdışındaki tanıtım mecralarında yer aldı. 

2000 yılından itibaren insanların yaşamlarını dönüştürebilmesi için insanlara konuşmalar ve bireysel seanslar yapmaya başladı. 2007 yılında ''Dinle Neyden'' adlı filmin başrol oyuncularından biri olarak 2008'de Uluslararası Ankara Film Festivalinde en iyi genç yetenek ödülüne layık görüldü. 

2008 yılında “Trusthuman - İnsanagüven” projesini hayata geçiren Metin “Başka Bir Dünya Mümkün” felsefesiyle bireysel seanslar ve toplu seminerlerle insanların hayatına dokunmaya devam etti. 

2014 yılında ''Aşkın İstilası'' 3’lemesinin 1. kitabı olan “Yol” kitabı, sadece ilk 3 ayda 100.000’in üzerinde sattı. 2014 yılında birçok global markaya seminerler verdi. 

Metin Hara üçlemenin 2. Kitabı 'Dem'i Ekim 2016 da okurlarıyla buluşturdu. Takvimler Mart 2018 gösterdiğinde Metin Hara kalabalık bir ekiple hazırladığı 'İyiliğin Bilim Hali' ve 'İyiliğin Hareket Hali' kitaplarını, gelirlerinin bir kısmı TOG'a bağışlanmak üzere okuyucularına sundu

Türkiye'de birçok üniversitede, tıp fakültelerinde, sağlık kuruluşlarında etkinlikler düzenleyen Metin Hara, yurt dışında da birçok ülkede etkinlikler veriyor. 

 

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