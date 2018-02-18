Metin Hara: BM'de konuşmacı olmak istiyorum

Brezilyalı manken Adriana Lima ile bir süredir yaşadığı birliktelikle gündeme gelen, 'Aşkın İstilası', 'Yol' ve 'Dem' kitaplarının yazarı Metin Hara, Antalya'daki bir alışveriş merkezinde 'Sevgi Dolu Bir Gün' adıyla düzenlenen söyleşiye katıldı. Kadınların ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği söyleşide Hara, hayallerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Edindiği birikimini ve tecrübelerini yazdığı 2 kitapla okuyuculara ulaştırdığını kaydeden Metin Hara, yeni 2 kitabının da 10 gün sonra çıkacağını duyurdu.
Kimsenin hayalindeki dünyaya doğmadığını; ancak kötü bir dünyada, ölmemek için çaba gösterdiğini dile getiren Hara, "Amacım, bizden sonra gelen çocukların bizim yaşadığımız zor süreçleri yaşamaması. En yakınlarım, bana 'Yahu ne işin var? Boş ver bu işleri, insanlar iyi değildir' derdi. Biz iyi insanlar zannedildiği gibi azınlık değiliz" dedi.
Metin Hara, gerçekleştiremediği hayalleri olduğunu, bunları gerçekleştirmek için de çaba sarf ettiğini söyledi. Birleşmiş Milletler'de (BM) konuşmacı olmak istediğini anlatan Hara, bu hayali için de somut adımlar attığını vurguladı. Çok yakında konuşmacı olarak BM'nin programlarına katılacağını kaydeden Hara, "İlk başlarda en büyük hayalim, 10 kişi karşımda otursun onlarla kalbimdekileri paylaşayım. Sonra 10 kişi 100 oldu, 1000 oldu. Şimdi senaryo yazıyorum, iyilik adına ne yapılabilir? Sürekli iyi hayaller kurup gerçekleştirmeye çalışıyorum" diye konuştu.
'ÇOCUKLARA PARA YERİNE DAHA FAZLA SEVGİ VERİN'
Ailelere, engel olmak yerine çocuklarını özgür bırakmaları yönünde tavsiyelerde bulunan Hara, "Çocuklarınızın önünden çekilin. Çocukların doğasına izin verin. Çocuklar ırkçılık yapmıyor. İnsan ayrıştırmıyorlar. Çocuklar yetişirken doğaları tahrip edilmesin. Çocuklara daha fazla para yerine daha fazla sevgi ve zaman harcayın. Zaman paradan çok daha önemli bir değerdir" dedi.
Hara, ayrıca anne- babaları, çocuklarına 'hayal hırsızlığı' yapmamaları konusunda uyardı. Her hayalin, bir insanın emeğiyle anlam bulduğunun altını çizen Hara, şöyle konuştu:
"Anne babaların travmalarıyla verdikleri tavsiyeler, çocukların gönülleri ile verdiği kararlardan çok daha negatif. Bırakın çocuklarınız hata yapsın, bırakın çocuklarınız hayat içerisinde biraz rüzgâr essin zorlansın. Siz nasıl bazı şeyleri öğrendiyseniz onlar da öğrenecektir. Ne olursa olsun şu anın çocukları yarın bu dünyayı değiştirecek kahramanlardır."
Özel yaşantısıyla ilgili soru kabul etmeyen Metin Hara, söyleşinin ardından hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.
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