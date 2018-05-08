MET Gala nedir?
MET Gala, her yıl olduğu gibi bu sene de magazin dünyasına damgasını vurdu. Birbirinden ünlü isimlerin konsepte uygun olarak giyindiği bir sergi niteliği taşıyan MET Gala, kırmızı halı ritüeli ile göz kamaştırıyor. Her sene mayıs ayının ilk pazartesi akşamı gerçekleştirilen ve kostüm enstitüsü olarak anılan etkinlik, Metropolitian müzesi için toplama amacını da içerisinde barındırıyor. Peki, MET Gala nedir? İşte, bu etkinlik hakkında detaylı bilgiler
MET Gala, 1948 yılından bu yana her yıl gerçekleştiriliyor. Asıl amacı Metropolitian müzesine bağış toplamak olsa da modanın oscar gecesi olarak anılan bu etkinlik, her sene mayıs ayının ilk pazartesi akşamı beğeniye sunuluyor. Milyonlarca dolar bağışın toplandığı gecede, belirlenen tema dahilinde kostümler sergileniyor.
Açılışa ise pek çok ünlü isim davet edilmekte ve Akademi kırmızı halısını aratmayacak kadar büyük bir şıklık yarışına sahne olmaktadır. Organizasyonun sponsoru ise başından beri değişmeyen isim Vogue’dur. MET Gala’nın en önemli özelliklerinden biri de her yıl belli bir temaya değinmesi ve konukların dilerlerse bu tema çerçevesinde kıyafetlerini hazırlamasıyla oluşmaktadır.
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