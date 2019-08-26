Met Gala mı kına mı?
Deniz Seki’nin Harbiye Açıkhava konserinden bir kare... İnceleyelim.
Deniz Seki’nin püsküllü sahne kostümü gecenin ağırlığını taşıyacak şekilde tasarlanmış.
Pop şarkıcısından çok bir diva havasında... Güzel.
Omuz ve kolundaki detaylar, başındaki saç aksesuvarı ile paslaşıyor. Bana bu haliyle inceden Celine Dion’un Met Gala’da giydiği kostümü anımsattı.
O da püskül ve dramatik bir saç aksesuvarını kullanmıştı. Tabii ki çok daha farklı bir tarzda...
Seki’nin de saçı ve makyajı biraz daha modern olabilirdi.
Şu haliyle Met Gala ve kına gecesi arasında bir yerlerde...
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