Mesüt Özil ve Amine Gülşe ne zaman evleniyor?
Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve nişanlısı Amine Gülşe çiftinin kına gecesi sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde düzenlediği bekarlık vedasında gözyaşı döken Amine Gülşe, bu kez dansıyla dikkatleri üzerine çekti. Peki, Mesüt Özil ve Amine Gülşe ne zaman evleniyor?
İngiltere'nin Arsenal takımında oynayan eski Alman milli futbolcu Mesut Özil bugün İstanbul'da yapılacak düğünde hayatını eski Türkiye güzeli Amine Gülşe ile birleştirecek. Çiftin nikah şahitliklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan yapacak. Mesut ve Amine çifti bu anlamlı günü daha da anlamlı hale getirebilmek için çok önemli bir hayır işinde bulunacak.
Çift, Mesut'un da üyesi olduğu BigShoe vakfı aracılığıyla ameliyat ihtiyacı olan tam 1000 çocuğun tüm masraflarını üstlenecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle