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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.01.2019 - 14:18, Son Güncelleme:

Mesut Akusta kimdir kaç yaşında? Hangi projelerde oynadı?

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Mesut Akusta kimdir kaç yaşında? Hangi projelerde oynadı?

Mesut Akusta, kariyeri boyunca birçok projede görev almıştır. Deli Yürek, Kurtlar Vadisi, Ezel, Mesut Akusta'ın rol aldığı önemli projelerden bazıları arasında yer almaktadır. Peki, Mesut Akusta kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, ekranların tanınan ismi Akusta hakkında bazı bilgiler

Mesut Akusta, 22 Şubat 1964 tarihinde Konya'da dünyaya geldi.

Babasının ölümü üzerine Ankara'ya taşındılar. İlk, orta ve lise öğretimini Ankara'da yaptı. Edebiyat ve sanat fakültesini kazandı. Ankara'da çocuk oyunu ile tiyatroya başladı.1992 yılında Hadi Çaman Yedi Tepeoyuncularına katıldı. 1997 yılında Nezihe Araz'ın yazdığı Cahide oyununda rol aldı. Fehim Paşa Konağı, Atları da Vurdular ve Şerefe Yirminci Yüzyıl adlı müzakerelerde yer aldı.

Sinemaya Yanlış Saksının Çiçeği ile başladı. Her Şey Çok Güzel Olacak, Eylül Fırtınası, Filler ve Çimen adlı filmlerde rol aldı.

YER ALDIĞI PROJELER

2018: Börü- İrfan Aladağ

2017: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz- Natocu Ekrem

2017: Ölene kadar- Tekin Zerdan

2017: Yıldızlar Şahidim- Fikret

2016: Köroğlu- Bolu Beyi

2013: Karagül- Kendal Şamverdi

2011: Ay Tutulması- Şevket

2009: Ezel

2009: Umut- Turan Bey

2009: Kurtlar Vadisi Pusu- Ünsal Kemal Alnıaçık

2008: İpsiz Recep- Şerif

2007: Sessiz Fırtına

2006: Karagümrük Yanıyor- Gafur

2004: Çocuklar Ne Olacak- Oktay

2003: Kurşun Yarası- Rıza

2001: Benimle Evlenir Misin?

2001: Güz Gülleri

1999: Herşey Çok Güzel Olacak- Resepsiyonist

1998: Affet Bizi Hocam

1998: Deli Yürek- Burhan

1993: Son Söz Sevginin

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