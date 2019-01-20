Mesut Akusta kimdir kaç yaşında? Hangi projelerde oynadı?
Mesut Akusta, kariyeri boyunca birçok projede görev almıştır. Deli Yürek, Kurtlar Vadisi, Ezel, Mesut Akusta'ın rol aldığı önemli projelerden bazıları arasında yer almaktadır. Peki, Mesut Akusta kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, ekranların tanınan ismi Akusta hakkında bazı bilgiler
Mesut Akusta, 22 Şubat 1964 tarihinde Konya'da dünyaya geldi.
Babasının ölümü üzerine Ankara'ya taşındılar. İlk, orta ve lise öğretimini Ankara'da yaptı. Edebiyat ve sanat fakültesini kazandı. Ankara'da çocuk oyunu ile tiyatroya başladı.1992 yılında Hadi Çaman Yedi Tepeoyuncularına katıldı. 1997 yılında Nezihe Araz'ın yazdığı Cahide oyununda rol aldı. Fehim Paşa Konağı, Atları da Vurdular ve Şerefe Yirminci Yüzyıl adlı müzakerelerde yer aldı.
Sinemaya Yanlış Saksının Çiçeği ile başladı. Her Şey Çok Güzel Olacak, Eylül Fırtınası, Filler ve Çimen adlı filmlerde rol aldı.
YER ALDIĞI PROJELER
2018: Börü- İrfan Aladağ
2017: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz- Natocu Ekrem
2017: Ölene kadar- Tekin Zerdan
2017: Yıldızlar Şahidim- Fikret
2016: Köroğlu- Bolu Beyi
2013: Karagül- Kendal Şamverdi
2011: Ay Tutulması- Şevket
2009: Ezel
2009: Umut- Turan Bey
2009: Kurtlar Vadisi Pusu- Ünsal Kemal Alnıaçık
2008: İpsiz Recep- Şerif
2007: Sessiz Fırtına
2006: Karagümrük Yanıyor- Gafur
2004: Çocuklar Ne Olacak- Oktay
2003: Kurşun Yarası- Rıza
2001: Benimle Evlenir Misin?
2001: Güz Gülleri
1999: Herşey Çok Güzel Olacak- Resepsiyonist
1998: Affet Bizi Hocam
1998: Deli Yürek- Burhan
1993: Son Söz Sevginin
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