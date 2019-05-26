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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.05.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

‘Mest of’ sitemi

Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
‘Mest of’ sitemi

İrem Derici’nin 90’lı yılların hit şarkılarıyla hazırladığı yakında çıkacak seçki albümüne ‘Mest of’ adını vermesi, Grup Gündoğarken üyelerini rahatsız etti.

10 yıl önce “Mest of Gündoğarken” adında bir albüm yayınlayan grubun üyelerinden Gökhan Şeşen, “Bu adı kullanmak için nezaketen de olsa bizi aramadı” dediği İrem Derici’ye sitem etti. Şeşen, albümün bu adla yayınlanması halinde Derici’ye dava açacağını söyledi: “1983 yılında kurulmuş bir grubuz. 1993’te bir ayrılık geçirdik, 1998’de bir firmadan yeniden bir araya gelme teklifi yapıldı. ‘Eski şarkılarınızdan 10-15’ini seçin, best of albümü yapalım’ dediler. Stüdyo sürecinde adı ne olsun diye konuşurken ‘Mest of olsun’ dedim. Ekibin hoşuna gitti. Şahsıma ait bir albüm olsa hoş görebilirdim ama bu, Grup Gündoğarken markasının albüm adı. İnternette arama motoruna ‘Mest of’ yazsanız bizim albüm çıkar. Bu adı kullanmak için bizden hiçbir şekilde izin istenmedi. Saygı duyularak aransaydık da ‘hayır’ derdim ama en azından aranmış olmak isterdim. İrem’i severim, yine de bu yaptığı etik değil. Mahkeme olsun istemem ama ‘Mest of’ adını kullanmasını da istemiyorum.” 

‘Mest of’ sitemi


Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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