‘Mest of’ sitemi

10 yıl önce “Mest of Gündoğarken” adında bir albüm yayınlayan grubun üyelerinden Gökhan Şeşen, “Bu adı kullanmak için nezaketen de olsa bizi aramadı” dediği İrem Derici’ye sitem etti. Şeşen, albümün bu adla yayınlanması halinde Derici’ye dava açacağını söyledi: “1983 yılında kurulmuş bir grubuz. 1993’te bir ayrılık geçirdik, 1998’de bir firmadan yeniden bir araya gelme teklifi yapıldı. ‘Eski şarkılarınızdan 10-15’ini seçin, best of albümü yapalım’ dediler. Stüdyo sürecinde adı ne olsun diye konuşurken ‘Mest of olsun’ dedim. Ekibin hoşuna gitti. Şahsıma ait bir albüm olsa hoş görebilirdim ama bu, Grup Gündoğarken markasının albüm adı. İnternette arama motoruna ‘Mest of’ yazsanız bizim albüm çıkar. Bu adı kullanmak için bizden hiçbir şekilde izin istenmedi. Saygı duyularak aransaydık da ‘hayır’ derdim ama en azından aranmış olmak isterdim. İrem’i severim, yine de bu yaptığı etik değil. Mahkeme olsun istemem ama ‘Mest of’ adını kullanmasını da istemiyorum.”