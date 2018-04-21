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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
21.04.2018 - 10:16, Son Güncelleme:

MESAM’dan ihraç edilen Suat Suna, geri döndü

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
MESAM’dan ihraç edilen Suat Suna, geri döndü

MESAM’ın dışına bilgi sızdırdığı iddiasıyla üyelikten ihraç edilen Suat Suna’nın itiraz talebini mahkemenin tedbiren kabul etmesi üzerine MESAM yönetimi davayı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. MESAM’ın talebini reddeden İstinaf Mahkemesi, Suat Suna’nın dava sonuçlanıncaya kadar ihraç kararının kaldırılmasına karar verdi.

MESAM BİR ÜST MAHKEMEYE TAŞIDI

MESAM Yönetim Kurulu üyeleri Ali Haydar Timisi, Metin Karataş, Ali Rıza Binboğa ve Cahit Berkay 3 Ocak 2018 günü MESAM Yönetim Kurulu Başkanlığı’na bir dilekçe vererek Suat Suna’nın görevi gereği öğrendiği MESAM’a ait sır niteliğindeki bilgileri, MESAM üyesi olmayan kişilerle paylaştığını ve facebooktan ifşa edilmesine sebebiyet verdiğini iddia etmişlerdi. Suat Suna MESAM’ın kararıyla 26 Ocak 2018’de MESAM’dan ihraç edilmişti.

MESAM’ın asli üyesi olan Suat Suna, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne üyelikten ihracın kaldırılması için dava açmıştı. Üyelikten ihraç kararının hukuka aykırı olduğunu belirten Suat Suna ne ile suçlandığını ve hangi sebeple ihraç kararı alındığının kendisine bildirilmediğini dava dilekçesinde anlatmıştı. Suna’nın avukatı, “Müvekkilimle ilgili iddia, 12 Temmuz 2017 tarihli Ali Yavuz’un istifa dilekçesini aynı gün Burhan Bayar’a bildirerek yayınlanmasına sebebiyet vermek ve bu şekilde MESAM’ın çalışmalarına ve faaliyetlerine engel oluşturmaktır. Haysiyet Kurulu, Ali Yavuz’un istifasının MESAM dışına müvekkil tarafından sızdırıldığını kabul etmiştir. Bir üyenin istifası nasıl MESAM’ın ticari sırrı olabilir? Ayrıca müvekkilim Ali Yavuz’un istifasını dışarıya kendisinin sızdırmadığını belirtmiştir. Hukuka aykırı ihraç kararının iptali ile müvekkilimin üyeliğe iadesini, 17-18 Mart tarihinde yapılacak Genel Kurul’a katılımının sağlanması için ihraç kararının tedbiren durdurulmasını talep ediyoruz” demişti.

MESAM ise davacı Suat Suna hakkında iki ayrı suç duyurusu olduğunu, ihraç kararının doğru olduğunu belirterek Suna’nın açtığı davanın reddini istemişti.

İHRAÇ KARARI KALDIRILDI

Mahkeme, dava sonuçlanıncaya kadar Suat Suna’nın üyelikten ihraç kararının durdurulmasına karar verdi. Mahkemenin bu kararına MESAM’ın avukatları itiraz ederek dava dosyasını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi’ne (İstinaf) taşıdı.

İhraç edilen Suat Suna hakkında 2 ayrı suç duyurusu bulunduğunu belirten MESAM’ın avukatları, tedbir kararının müvekkil kurumu yıpratacağını ve itibarının zedelenmesine neden olacağını belirtti.

İstinaf Mahkemesi’ne cevap veren Suat Suna da, Kültür Bakanlığı tarafından mevcut yönetimin işten el çektirildiğini ve 17-18 Mart’ta yapılan Genel Kurul’un da iptal edilerek ertelendiğini, savcılık soruşturmalarının ihraç kararına dayanak olması için iftira amaçlı şikayetler olduğunu ve tedbir kararının yerinde olduğunu öne sürdü.

İstinaf Mahkemesi, MESAM’ın talebini reddetti. Ret gerekçesinde, “MESAM meslek birliğinin karar tarihi itibarıyla çok yakın tarihte genel kurulunun yapılacak oluşu, savcılık soruşturmalarının henüz sonuçlanmamış olması ve ihraç kararının orantılı olup olmadığının yargılama sonunda anlaşılacağı, bu sebeple davacı Suat Suna’nın  üyelik haklarından yoksun bırakılmasının doğru olmayacağı gözetilerek MESAM’ın istinaf isteminin reddine karar vermek gerekmiştir” denildi. İstinaf Mahkemesi’nin kararı uyarınca Suat Suna’nın dava sonuçlanıncaya kadar üyelikten ihraç kararı kaldırılmış oldu.

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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