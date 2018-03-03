Merve'nin yerine Hande ile dost oldular

Merve Boluğur, Murat Dalkılıç’la evli olduğu dönemde ünlü şarkıcının yakın dostu Berkay ve onun eşi Özlem Katipoğlu çiftiyle sıkı dost olmuştu.



Çiftler birbirlerini sosyal medyadan da takip ediyordu. Boluğur’un Dalkılıç’la boşanmasının ardından Berkay ve Özlem Katipoğlu’yla da arkadaşlığı bitti.







Hande Erçel’le yeni bir aşka yelken açan Murat Dalkılıç da Özlem Katipoğlu-Berkay ile rutin buluşmalarına yeni sevgilisini götürmeye başladı.

Şimdilerde Özlem Katipoğlu’nun en yakın arkadaşlarından biri Hande Erçel. Özlem Katipoğlu-Berkay ile Hande Erçel-Murat Dalkılıç, haftanın bir günü mutlaka yemeğe çıkıyor ya da birbirlerinin evinde buluşuyor.



