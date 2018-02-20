Merve'den komşu aşkına yanıt

Boşandıktan sonra Etiler’de bir apartman dairesine taşınan Merve Boluğur’un, yeni sevgilisi Emir Aydemir komşu olduğu ve aynı binada oturan ikilinin bu sayede tanıştıkları konuşulmuştu. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile aşk iddiasını yalanladı.

“BİRİ OLSA BUNU HERKES BİLİR”

Merve Boluğur, instagram’da yayınladığı kareye, “Arkadaşlar yalan yanlış haberler dolaşıyor. Bende sizlerden duyuyorum 😂 Hayatımda biri olsa zaten herkes bunu bilir. 😇

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