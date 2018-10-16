Merve Taşkın kimdir, kaç yaşında?
Merve Taşkın, yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Merve Taşkın, Beşiktaş'a transfer olan dünyaca ünlü kaleci Loris Karius’in kendisine mesaj attığı haberleriyle gündeme gelmişti. Peki, Merve Taşkın kimdir, kaç yaşında?
Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve cesur paylaşımlarıyla ismini geniş kitlelere duyuran Merve Taşkın, 1998 yılında dünyaya geldi. Sosyal medya paylaşımları ardından Twitter'da zaman zaman TT olan Merve Taşkın, son olarak Beşiktaş'ın yeni kalecisi Loris Karius'un kendisine Instagram'dan mesaj gönderdiği haberleriyle gündeme gelmişti. Merve Taşkın son olarak da Instagram üzerinden yaptığı açıklamayla adından söz ettirdi. Merve Taşkın, cinsel tercihiyle ilgili olarak '' "Sanırım ben aseksüelim ve hala bakireyim.'' açıklamasında bulundu.
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