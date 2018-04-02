Merve Sevi kimdir, eşi kim?
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Merve Sevi, özel yaşamıyla gündeme geliyor. Geçen yıl ağustos ayında Çalkan Algün ile nikâh masasına oturan oyuncu Merve Sevi'nin boşanma kararı aldığı iddia edildi. Peki Merve Sevi kimdir, eşi kim?
Bir döneme damga vuran Yalan Yarim dizisiyle yıldızı parlayan Merve Sevi, eşinden ayrılacağı iddialarıyla gündeme geldi. İkilinin sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip etmeyi bırakması iddiaları güçlendirdi ancak oyuncudan yalanlama geldi. Bir döneme damga vuran Yalan Yarim dizisiyle yıldızı parlayan Merve Sevi, eşinden ayrılacağı iddialarıyla gündeme geldi. İkilinin sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip etmeyi bırakması iddiaları güçlendirdi ancak oyuncudan yalanlama geldi. Merve Sevi konuyla ilgili olarak "Ayrılık yok. Sadece Instagram sayfalarımızı kişisel kullanma kararı aldık" dedi.
MERVE SEVİ KİMDİR? 24 Temmuz 1987'de Artvin'de dünyaya gelen Merve Sevi, Yeditepe Üniversitesi Tiyatro bölümünde okudu. Kariyerine çeşitli reklam filmlerinde rol alarak başlayan oyuncu daha sonra da Omuz Omuza ve Hayat Bilgisi dizilerinde yer aldı.
En büyük şöhreti ise Barış Akarsu ile başrol oynadığı Yalancı Yarim dizisinde kazandı. Merve Sevi, 2017 ağustos ayında spor eğitmeni Çalkan Algün ile evlendi.
DİZİLERİ
• Hayat Mucizelere Gebe (2015)
• Canımın İçi (2012)
• Yalancı Bahar (2011)
• İzmir Çetesi (2011)
• İhanet (2010)
• Doktorlar (2008-2009)
• Hayat Güzeldir (2008)
• Dağlar Delisi (2007)
• Yalancı Yarim 2006
• Hayat Bilgisi (2004-2005)
• Omuz Omuza (2004)
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