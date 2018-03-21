Merve Şarapçıoğlu kimdir? Eşi Berk Oktay’dan şiddet mi gördü?
Merve Şarapçıoğlu’nun Istagram hesabından yapılan paylaşım ses getirdi. Yüzü gözü şiş bir halde çekilmiş fotoğrafını paylaşan Merve Şarapçıoğlu, fotoğrafın altına 'Kocam beni dövdü' notu düştü. Peki Merve Şarapçıoğlu kimdir? Eşi Berk Oktay’dan şiddet mi gördü?
Ünlü oyuncu Berk Oktay'ın eşi Merve Şarapçıoğlu'nun Instagram hesabın paylaşılan fotoğraf akılları karıştırdı. Öte yandan Berk Oktay'ın özel fotoğrafları da gündeme bomba gibi düştü. Duymayan Kalmasın’a da taşınan konu açıklığa kavuştu. Sosyal medya hesabı hacklenen ünlüler kervanına Berk Oktay ve eşi Merve Şarapçıoğlu Oktay da katıldığı öğrenildi. Sosyal medyada şok etkisi yaratan fotoğraflar kısa sürede silindi.
MERVE ŞARAPÇIOĞLU KİMDİR?
2016 yılından beri Berk Oktay ile beraber olan Merve Şarapçıoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk bölümünde okudu. Çift, 2010 yılından beri birlikte. 28 yaşında olan Merve Şarapçıoğlu, Berk Oktay ile evlendi. Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu çifti, geçtiğimiz aylarda nişanlanmış ve hayranlarına bu güzel haberi duyurmuştu.
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