MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMerve Özbey sahneye böyle çıktı
GeriMagazin Merve Özbey sahneye böyle çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
22.12.2019 - 10:52, Son Güncelleme:

Merve Özbey sahneye böyle çıktı

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Merve Özbey sahneye böyle çıktı

MERVE Özbey önceki akşam Jolly Joker Vadistanbul’da konser verdi.

Geçen hafta evindeki merdivenlerden düşerek ayağını kıran Özbey şarkılarını oturarak seslendirdi. Kenan Koçak’la evlilik hazırlığı yapan ünlü popçu, düğün tarihini ertelediklerini de açıkladı: “19 Ocak’ta evlenmeyi planlıyorduk, 9 Şubat’a erteledik. Düğünümde oynamayı çok istiyorum.” 
Merve Özbey, sahneye kırık ayağı için yapılan özel botla çıktı.

 

False
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle