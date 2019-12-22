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Merve Özbey sahneye böyle çıktı
MERVE Özbey önceki akşam Jolly Joker Vadistanbul’da konser verdi.
Geçen hafta evindeki merdivenlerden düşerek ayağını kıran Özbey şarkılarını oturarak seslendirdi. Kenan Koçak’la evlilik hazırlığı yapan ünlü popçu, düğün tarihini ertelediklerini de açıkladı: “19 Ocak’ta evlenmeyi planlıyorduk, 9 Şubat’a erteledik. Düğünümde oynamayı çok istiyorum.”
Merve Özbey, sahneye kırık ayağı için yapılan özel botla çıktı.
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