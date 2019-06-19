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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.06.2019 - 15:05, Son Güncelleme:

Merve Özbey ateş püskürdü: Benden size 'hayırsız evlat' hikayesi çıkmaz!

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Merve Özbey ateş püskürdü: Benden size 'hayırsız evlat' hikayesi çıkmaz!

Popçu Merve Özbey, hakkında ortaya atılan 'hayırsız evlat' iddialarına yanıt verdi.

Bir süredir, babasının hastalığı nedeniyle ailece zor günler geçirdiklerini anlatan Özbey, Instagram sayfasında kısa bir açıklama yayınladı:

"Bu zamana kadar işimi iyi yapmaktan başka bir kaygım olmadı. Olduysa bir kaygım, -olur ya insanız- haddimi aşmaktır. Vicdan körü olmaktır. Bu açıklama da kulağıma gelen, vicdanımla ilgili asılsız 'dedikodular' yüzünden zorunlu oldu...
Uzunca bir süredir babamın hastalığıyla ilgili ailece zor bir süreçten geçmekteyiz. Son günlerde bu süreç biraz daha zorlaştı bizim için. Bunca zorlukla, yüreğimizde kaygıyla, bir hastalıkla uğraşırken tek beklentimiz; biraz saygı. Bolca dua...
Ne anacığımın, ne babacığımın kimselere ihtiyacı yok çok şükür. Olursa benim onlara ihtiyacım olur, aldıkları nefes bile yeter... 0 nefes tükenmesin diye de varımı yoğumu ortaya koyarım. Hiç düşünmeden!
Tanınır olmanın bedelinin bu kadar acıtıcı olduğunu da böylece deneyimlemiş oldum... Bilinsin isterim ki, sohbetinizi keyiflendirmek adına benden size 'hayırsız evlat' hikayesi çıkmaz... Ezcümle, yaşadığımız sürece biraz saygı, bolca dua... Bu süreçte yanımızda olan değerli doktorlarımız Prof.Dr Feyza Kayalı Prof Dr. Erdal Karagülle Prof. Dr Cağatay Öztürk Op. Dr Engin Çalık sevgi ve minnetle..."

Merve Özbey ateş püskürdü: Benden size hayırsız evlat hikayesi çıkmaz

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