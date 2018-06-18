Merve BoluÄŸur ve Hakan SabancÄ± aÅŸk mÄ± yaÅŸÄ±yor Ä°ÅŸte iddialarÄ± gÃ¼Ã§lendiren fotoÄŸraf

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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

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Magazin
18.06.2018 - 11:14, Son GÃ¼ncelleme:

Merve BoluÄŸur ve Hakan SabancÄ± aÅŸk mÄ± yaÅŸÄ±yor? Ä°ÅŸte iddialarÄ± güçlendiren fotoÄŸraf

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Merve BoluÄŸur ve Hakan SabancÄ± aÅŸk mÄ± yaÅŸÄ±yor? Ä°ÅŸte iddialarÄ± güçlendiren fotoÄŸraf

Murat DalkÄ±lÄ±Ã§â€™la evliliÄŸini EylÃ¼l 2017â€™de noktalayan Merve BoluÄŸur, sÃ¼rpriz bir isimle yakÄ±nlaÅŸtÄ±. Ä°ddialara gÃ¶re, 30 yaÅŸÄ±ndaki Merve BoluÄŸur kendisinden dÃ¶rt yaÅŸ kÃ¼Ã§Ã¼k olan Hakan SabancÄ± ile bir kulÃ¼pte sabahÄ±n ilk Ä±ÅŸÄ±klarÄ±na kadar dans edip eÄŸlendi.

Bir sÃ¼redir kariyeriyle gÃ¼ndemde olan Merve BoluÄŸur, uzun sÃ¼re sonra aÅŸk haberleriyle magazin sayfalarÄ±na konu oldu. Merve BoluÄŸur ve bir dÃ¶nem ÅŸarkÄ±cÄ± Hadise ile aÅŸk yaÅŸayan Hakan SabancÄ± Ã¶nceki gece Bodrumâ€™da aynÄ± mekanda eÄŸlendi.

Yan yana localarda eÄŸlenen ikili, iddiaya gÃ¶re gece boyunca birbirlerini gÃ¶z hapsine aldÄ±.

Ä°DDÄ°ALARI GÃœÃ‡LENDÄ°REN DETAY

Merve BoluÄŸur'un Instagram'Ä±n hikaye bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraf aÅŸk iddialarÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirdi. BoluÄŸur'un Ã¼zerinde Hakan SabancÄ±'ya ait tiÅŸÃ¶rt ile verdiÄŸi poz dikkatli gÃ¶zlerden kaÃ§madÄ±.Â 

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Merve BoluÄŸur ve Hakan SabancÄ± aÅŸk mÄ± yaÅŸÄ±yor Ä°ÅŸte iddialarÄ± gÃ¼Ã§lendiren fotoÄŸraf

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Ã–NCE Ä°ÅžÄ°M DEMÄ°ÅžTÄ°

Murat DalkÄ±lÄ±Ã§'la olan evliliÄŸi EylÃ¼l 2017'de biten Merve BoluÄŸur hÄ±zla kilo vermesi ve saÄŸlÄ±ksÄ±z bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼me kavuÅŸmasÄ±yla hayranlarÄ±nÄ± Ã§ok korkutmuÅŸtu. Kendisine ait ruj markasÄ±yla iÅŸ hayatÄ±na atÄ±lan genÃ§ oyuncu, yeni bir aÅŸk yaÅŸayÄ±p yaÅŸamayacaÄŸÄ± sorulduÄŸunda 'Ã–nce iÅŸim' demiÅŸti.

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BAÅžAK DÄ°ZER TATLITUÄž Ä°LE Ã‡OK Ã–ZELÂ 

BaÅŸak Dizer TatlÄ±tuÄŸ ile çok özelAslÄ± BarÄ±ÅŸâ€™la Ekrandaâ€™nÄ±n bu haftaki konuÄŸu, Türkiyeâ€™nin en ünlü stil danÄ±ÅŸmanÄ± BaÅŸak Dizer TatlÄ±tuÄŸ. AÅŸk-I Memnu, Medcezir, Kara Para AÅŸk, Fi gibi birçok dizinin stil danÄ±ÅŸmanÄ± olan TatlÄ±tuÄŸ anlattÄ±: Bu sezon ekranÄ±n en ÅŸÄ±k oyuncularÄ± kimler? TarzlarÄ± nasÄ±l yakalanÄ±r? YÄ±ldÄ±zlar gibi görünmenin yollarÄ± nedir?
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