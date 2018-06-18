Merve BoluÄŸur ve Hakan SabancÄ± aÅŸk mÄ± yaÅŸÄ±yor Ä°ÅŸte iddialarÄ± gÃ¼Ã§lendiren fotoÄŸraf

Merve BoluÄŸur ve Hakan SabancÄ± aÅŸk mÄ± yaÅŸÄ±yor? Ä°ÅŸte iddialarÄ± güçlendiren fotoÄŸraf
Murat DalkÄ±lÄ±Ã§â€™la evliliÄŸini EylÃ¼l 2017â€™de noktalayan Merve BoluÄŸur, sÃ¼rpriz bir isimle yakÄ±nlaÅŸtÄ±. Ä°ddialara gÃ¶re, 30 yaÅŸÄ±ndaki Merve BoluÄŸur kendisinden dÃ¶rt yaÅŸ kÃ¼Ã§Ã¼k olan Hakan SabancÄ± ile bir kulÃ¼pte sabahÄ±n ilk Ä±ÅŸÄ±klarÄ±na kadar dans edip eÄŸlendi.
Bir sÃ¼redir kariyeriyle gÃ¼ndemde olan Merve BoluÄŸur, uzun sÃ¼re sonra aÅŸk haberleriyle magazin sayfalarÄ±na konu oldu. Merve BoluÄŸur ve bir dÃ¶nem ÅŸarkÄ±cÄ± Hadise ile aÅŸk yaÅŸayan Hakan SabancÄ± Ã¶nceki gece Bodrumâ€™da aynÄ± mekanda eÄŸlendi.
Yan yana localarda eÄŸlenen ikili, iddiaya gÃ¶re gece boyunca birbirlerini gÃ¶z hapsine aldÄ±.
Ä°DDÄ°ALARI GÃœÃ‡LENDÄ°REN DETAY
Merve BoluÄŸur'un Instagram'Ä±n hikaye bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraf aÅŸk iddialarÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirdi. BoluÄŸur'un Ã¼zerinde Hakan SabancÄ±'ya ait tiÅŸÃ¶rt ile verdiÄŸi poz dikkatli gÃ¶zlerden kaÃ§madÄ±.Â
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Ã–NCE Ä°ÅžÄ°M DEMÄ°ÅžTÄ°
Murat DalkÄ±lÄ±Ã§'la olan evliliÄŸi EylÃ¼l 2017'de biten Merve BoluÄŸur hÄ±zla kilo vermesi ve saÄŸlÄ±ksÄ±z bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼me kavuÅŸmasÄ±yla hayranlarÄ±nÄ± Ã§ok korkutmuÅŸtu. Kendisine ait ruj markasÄ±yla iÅŸ hayatÄ±na atÄ±lan genÃ§ oyuncu, yeni bir aÅŸk yaÅŸayÄ±p yaÅŸamayacaÄŸÄ± sorulduÄŸunda 'Ã–nce iÅŸim' demiÅŸti.
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