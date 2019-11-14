Mert Öcal'ın kiraladığı Scooter arızalı çıkınca...
Mert Öcal, Bebek trafiğine çözüm buldu, Scooter kiraladı. Ancak seçtiği araç bozuk çıkınca kaderine isyan etti: “Hayattaki şansım!”
KİRALADI AMA...
Yeni sezonda Kanal D’nin sevilen dizisi “Arka Sokaklar” ile seyirci karşısına çıkan Mert Öcal, önceki gün müdavimi olduğu Bebek’teydi. Gideceği yere daha hızlı varmak isteyen ünlü oyuncu, sıkışık trafiğe kendince çözüm buldu; elektrikli Scooter kiraladı.HAYAL KIRIKLIĞI
‘Martı’ uygulamasını kullanarak yol kenarına park edilmiş Scooter’lardan birini seçen Mert Öcal, hayal kırıklığı yaşadı. Oyuncu, fotoğraflarını çeken muhabirlere “Kırk yılın başında şu trafiği atlatmak için böyle bir şey yapayım dedim, Scooter bozuk çıktı. Hayattaki şansım” diyerek gülümsedi.
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