Haberler> Kelebek Magazin>Magazin Haberleri>Mert Fırat Hande Doğandemir ilişkisinde Gökçe Bahadır krizi

Mert Fırat Hande Doğandemir ilişkisinde Gökçe Bahadır krizi

Mert Fırat ve Hande Doğandemir arasında bir süredir devam eden ilişkiye dizideki sahneler damga vurdu. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde rol arkadaşı Gökçe Bahadır ile çok fazla vakit geçirdiği iddia edilen Mert Fırat, sevgilisi Hande Doğandemir'in tepkisini aldı. İddiaalara göre Hande Doğandemir ile Mert Fırat arasındaki ilişki sona erdi.

Hürriyet Haber
19.02.2018 - 11:52 | Son Güncelleme :

Mert Fırat'la Hande Doğandemir’in arasına Gökçe Bahadır girdi. İddiaya göre son dönemde vaktinin çoğunu birlikte rol aldığı Gökçe Bahadır’la geçiren yakışıklı oyuncu, sevgilisini kızdırdı. Doğandemir, Fırat’la aşkını bitirdi.

Mert Fırat'la Hande Doğandemir’in arasına Gökçe Bahadır girdi. İddiaya göre son dönemde vaktinin çoğunu birlikte rol aldığı Gökçe Bahadır’la geçiren yakışıklı oyuncu, sevgilisini kızdırdı. Doğandemir, Fırat’la aşkını bitirdi.

Yakışıklı oyuncu Mert Fırat'la Hande Doğandemir'in 1 yıllık aşkı Gökçe Bahadır yüzünden bitti. Saklambaç'ta yer alan habere göre; Bahadır'la aynı dizide rol alan Fırat'ın güzel oyuncuyla yakınlaştığı iddiası Hande Doğandemir'i çileden çıkardı.

Efe Duru ile 1 yıllık ilişkisini bitiren Bahadır'ın rol arkadaşıyla yakınlaşması Doğandemir'in canını sıktı. Rol aldıkları dizide iki sevgiliyi canlandıran Fırat ile Bahadır'ın samimi sahneleri de güzel oyuncunun öfkesine tuz biber oldu. İkilinin set dışında da görüştüğünü öğrenen güzel oyuncu, bunun üzerine resti çekti.

MERT İKNA EDEMEDİ

Hande Doğandemir'in Mert Fırat'la arasının açılmasına neden olan bir diğer neden de yakışıklı oyuncunun Bahadır'la dizi setinde baş başa yemek yiyip dinlenme vakitlerini de onunla karavanda geçirmesi…

Aşkının rol arkadaşıyla yakınlaştığı duyumunu alan Hande Doğandemir, iddiaya göre ilişkiye nokta koydu. Geçtiğimiz aylarda adı Yiğit Özşener'le anılan Hande Doğandemir'in girdiği kıskançlık krizi Mert Fırat'la yollarının ayrılmasına neden oldu.

Daha önce haklarında çıkan aşk dedikodularını "Gökçe ile hiçbir ilişkim olmadı. Biz sadece rol arkadaşıyız" diye yalanlayan Fırat, ne yapıp ne ettiyse de aşkını barışmaya ikna edemedi..

İkili, başrolünde yer aldıkları dizide rol gereği aşk yaşıyor.

Etiketler: mert fırat , hande doğandemir , gökçe bahadır
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Koç Burcu
    21 Mart - 20 Nisan

    Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

    Boğa Burcu
    21 Nisan - 20 Mayıs

    Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

    İkizler Burcu
    21 Mayıs - 20 Haziran

    Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

    Yengeç Burcu
    21 Haziran - 22 Temmuz

    Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

    Aslan Burcu
    23 Temmuz - 23 Ağustos

    Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

    Başak Burcu
    24 Ağustos - 23 Eylül

    Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

    Terazi Burcu
    24 Eylül - 23 Ekim

    Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

    Akrep Burcu
    24 Ekim - 22 Kasım

    Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

    Yay Burcu
    23 Kasım - 21 Aralık

    Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

    Oğlak Burcu
    22 Aralık - 20 Ocak

    Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

    Kova Burcu
    21 Ocak - 18 Şubat

    Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

    Balık Burcu
    19 Şubat - 20 Mart

    Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri