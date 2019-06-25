Mert Ali İçelli kimdir? İşte Mert Ali İçelli'nin hayatına dair bilgiler
Ünlü aranjör Mert Ali İçelli’nin akıbeti merak konusu oldu. Emniyete başvuran ünlü aranjörün eşi Elif İçelli, 16 yıllık eşinin İzmir'e konser vermek için gittiğini bir daha da kendisine ulaşamadığını söyledi. Haberler ardından Mert Ali İçelli’nin hayatına ilişkin bilgiler yeniden gündeme geldi. Peki, Mert Ali İçelli kimdir?
Müzisyen ve sportmen bir ailenin çocuğu olan Mert Ali İçelli, 1981 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Bisiklet sporunda Türkiye şampiyonluğu, dünya 3.lüğü gibi ödüller kazandı. İzmir Kent Orkestrasında aranjör ve gitarist olarak çalışan Mert Ali İçelli, kariyerini İstanbul’da sürdürmeye başladı. Abisi ve çevresindeki birçok müzikseverin desteği ile buralara geldiğini belirten Mert Ali İçelli, konservatuvar eğitimi aldı. 2003 yılında kendisi gibi müzikle ilgilenen Elif İçelli, nikah masasına oturdu. “Sözün Bittiği Yer” teklisi ile dikkat çeken Mert Ali İçelli, Murat Boz, Emre Kaya, Ersay Üner ve Işın Karaca gibi pek çok ünlü isimle ortak projelere imza attı. “Hit makinesi” lakabıyla tanınıyor.
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