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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.06.2019 - 08:50, Son Güncelleme:

Mert Ali İçelli kimdir? İşte Mert Ali İçelli'nin hayatına dair bilgiler

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Mert Ali İçelli kimdir? İşte Mert Ali İçelli'nin hayatına dair bilgiler

Ünlü aranjör Mert Ali İçelli’nin akıbeti merak konusu oldu. Emniyete başvuran ünlü aranjörün eşi Elif İçelli, 16 yıllık eşinin İzmir'e konser vermek için gittiğini bir daha da kendisine ulaşamadığını söyledi. Haberler ardından Mert Ali İçelli’nin hayatına ilişkin bilgiler yeniden gündeme geldi. Peki, Mert Ali İçelli kimdir?

Müzisyen ve sportmen bir ailenin çocuğu olan Mert Ali İçelli, 1981 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Bisiklet sporunda Türkiye şampiyonluğu, dünya 3.lüğü gibi ödüller kazandı. İzmir Kent Orkestrasında aranjör ve gitarist olarak çalışan Mert Ali İçelli, kariyerini İstanbul’da sürdürmeye başladı. Abisi ve çevresindeki birçok müzikseverin desteği ile buralara geldiğini belirten Mert Ali İçelli, konservatuvar eğitimi aldı. 2003 yılında kendisi gibi müzikle ilgilenen Elif İçelli, nikah masasına oturdu. “Sözün Bittiği Yer” teklisi ile dikkat çeken Mert Ali İçelli, Murat Boz, Emre Kaya, Ersay Üner ve Işın Karaca gibi pek çok ünlü isimle ortak projelere imza attı. “Hit makinesi” lakabıyla tanınıyor.

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