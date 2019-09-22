Mero kimdir ve kaç yaşındadır? İşte Rapçi Mero lakabıyla bilinen Enes Meral'in hayatı
Rap dünyasında çıkardığı şarkılarla adını duyuran ve kısa sürede yoğun hayran kitlesine ulaşan Mero lakaplı Enes Meral, internette en fazla merak edilen isimler arasında yer alıyor. Avustralya ve Almanya’da müzik listelerde zirveye tırmanan Rapçi Mero'nun hayatını merak edenler sık sık, 'Rapçi Mero kimdir?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, Rapçi Mero akabıyla bilinen Enes Meral'in hayatı.
Sosyal medyada yayınladığı videolarla ün kazanan Mero'nun ismini öğrenmek isteyenler, "Rapçi Mero'nun gerçek adı nedir?" sorusuna yanıt arıyor. Özellikle gençler tarafından şarkıları dinlenen Mero Adana Hürriyet Mahallesi'nde klibini çektiği 'Olabilir' isimli parçası ile kısa sürede büyük çıkış yakalamıştı. İşte, Rapçi Mero'nun biyografisi ve hayatına ilişkin detaylı bilgiler.
ENES MERAL'İN HAYATI
Mero ya da Enes Meral, 2000 yılında Almanya'nın Rüsselsheim am Main kentinde dünyaya geldi. 2017 yılında İnstagram üzerinden yayımladığı videolarla dikkatleri üzerine çeken Mero, rap kariyerine başlamasının ardından bir müzik firmasıyla anlaşma imzalamış ve 2018 yılının sonlarına doğru 'Baller Los' isimle teklisini çıkarmıştır.
2019 Mart ayında ilk albümünü çıkaran Mero, bu albüme ise 'Ya Hero Ya Mero' ismini vermiştir. Hobby Hobby teklisini daha sonra piyasaya süren Mero, 2019 Haziran ayında Adana Hürriyet Mahallesi'nde klibini çektiği 'Olabilir' isimli parçası ile kısa sürede büyük çıkış yakaladı.
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