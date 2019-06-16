Mero kimdir, gerçek adı ne?
Ünlü şarkıcı Hadise, Instagram hesabından Mero’nun yeni şarkısı Olabilir’in müziğini paylaştı. Hadise’nin paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken Mero’nun hayatı da merak konusu oldu. Peki, Mero kimdir, gerçek adı ne?
Mero olarak profesyonel olarak bilinen Enes Meral, Rüsselsheim am Main'den Türk kökenli bir Alman rapçidir. Mero, Almanya’nın Rüsselsheim am Main şehrinde 2000 yılında dünyaya geldi. 2018'de Instagram'da ve Alman ve Avusturya tekli listelerinin başında çıkan ilk "Baller los" adlı ilk sıraya yükseldi.
Instagram'a rap yaptığı videoları yükleyerek rap kariyerine başlayan Mero, şu sıralar çıkardığı rap parçalarıyla adından söz ettiriyor.
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