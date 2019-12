Meral Okay anısına hatıra ormanı

SEZEN Aksu, 2012 yılında hayatını kaybeden senarist, oyuncu ve yazar Meral Okay için TEMA Vakfı’na bağışta bulundu. Ünlü sanatçının bağışı ile Meral Okay anısına Tekirdağ Kızılcaterzi sahasında 5 bin fidanlık bir hatıra ormanı oluşturuldu. Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı işbirliği ile tesis edilen sahaya kızılçam türü fidan dikimleri yapılacak.



TEMA’ya 24 BİN FİDAN BAĞIŞLADI



Sezen Aksu önceki yıllarda da TEMA Vakfı’na birçok kez fidan bağışında bulunmuştu. Sanatçı, 2008 yılında müzik adamları Şerif Yüzbaşıoğlu, Onno Tunç ve Uzay Heparı’nın adlarına Antalya Döşemealtı Hatıra Ormanı’na 4 bin adet fidan diktirdi. 2013 yılında konserlerinden elde edilen gelirlerin bir bölümü ile TEMA Vakfı’nın Manisa Salihli Gökköy Hatıra Ormanı’na 5 bin adet fidan bağışladı. 2015 yılında söz yazarı Aysel Gürel anısına Balıkesir Kepsut’ta 5 bin, 2018 yılında ise Denizli Çal ve Sundurlu sahasında Adile Naşit için 5 bin adet fidanı toprakla buluşturdu. Meral Okay anısına tesis edilen saha ile birlikte Sezen Aksu katkılarıyla dikilen fidan miktarı 24 bine ulaştı.