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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
DHA
02.04.2019 - 10:38, Son Güncelleme:

Meral Kaplan'ın eşine 5 gün zorlama hapsi

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Meral Kaplan'ın eşine 5 gün zorlama hapsi

 DİZİ oyuncusu ve eski manken Meral Kaplan'ın aldırdığı uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararını ihlal eden boşanma aşamasındaki eşi iş adamı Erhan Kiani, 5 gün zorlama hapsine çarptırıldı. Meral Kaplan'ın avukatı Zeynep Hatemi, Kiani'nin cezasını çekmek üzere 29 Mart'ta Çorlu Cezaevi'ne girdiğini belirtti.

Meral Kaplan ve iş adamı Erhan Kiani 2011 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin 2015 yılında kızları dünyaya gelmişti. Kaplan ve Kiani, geçtiğimiz yıl şiddetli geçimsizlikten mahkemelik olmuş ve boşanma kararı almıştı.

SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEMİŞTİ

Meral Kaplan, 1 Mart'ta Erhan Kiani'nin Bodrum'daki evlerine gelerek annesini darp ettiğine ve çocuğunu da kaçırmak istediğini ileri sürerek sosyal medyadan yardım istemişti. Meral Kaplan avukatı Zeynep Hatemi aracılığıyla annesi Ümit Kaplan'a Erhan Kiani'nin onur kırıcı kötü muamelede bulunduğu, darp ettiğini ileri sürerek şikayetçi olmuştu.

5 GÜN ZORLAMA HAPSİ

Aile Mahkemesi tarafından uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen Erhan Kiani'nin eşyalarını tahrip ettiğini, bir takım eşyaları da evden çıkardığını belirten Meral Kaplan, eşinin uzaklaştırma ve koruma kararını ihlal ettiğini belirterek İstanbul Aile Mahkemesi'ne 6 Mart'ta zorlama hapsi talebinde bulundu. Mahkeme Erhan Kiani'nin birden fazla ihlalde bulunduğunu, ihlalin ağırlığını da göz önünde bulundurarak 5 gün zorlama hapsi verdi.

 YILDIRMAYA ÇALIŞIYOR

 Erhan Kiani'nin zorlama hapsini çekmek için 29 Mart'ta Çorlu Cezaevi'ne girdiğini belirten Meral Kaplan'ın avukatı Zeynep Hatemi, yaptığı açıklamada şöyle dedi;

 "Erhan Kiani, müvekkile ve yakınlarına yaklaşmamasına ilişkin Aile Mahkemesi tarafından verilen koruma kararını açıkça ihlal etmiştir. Erhan Kiani, Meral Kaplan Kiani'ye karşı dört yaşındaki küçük çocuğunu kullanmaktan çekinmemekte, müvekkili hukuki süreçte yıldırmaya çalışmaktadır. Bu şahsın suç teşkil eden ve hukuk tanımaz ve toplumca benimsenen etik değerlere aykırı eylemlerine karşı, müvekkilimiz küçük çocuğunun en iyi şekilde bakımı ve iaşesi için sürdürdüğü hukuk mücadelesinden aslavazgeçmeyecektir" dedi.

 Zeynep Hatemi, Meral Kaplan, annesi ve çocuğu dahil olmak üzere, diğer yakınlarının maruz kaldığı onur kırıcı hareketler ve diğer suçlar karşısında müvekkilinin tüm yasal haklarını kullanmaya devam edeceğini belirtti.

 

 

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