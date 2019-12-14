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14.12.2019 - 08:32, Son Güncelleme:

Meral Kaplan'a şok! Eşinin aleyhine konuştu: Önce Meral saldırdı

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Meral Kaplan'a şok! Eşinin aleyhine konuştu: Önce Meral saldırdı

MERAL Kaplan ile Moldova uyruklu bakıcı Volcova Matrıona (60) arasında ‘basit yaralama ve hakaret’ suçlarından karşılıklı olarak açılan dava, İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Kaplan’ın boşanma aşamasında olduğu Erhan Kanioğlu, duruşmada eşinin aleyhine tanıklık yaptı. Olay sırasında evde olduğunu belirten Kanioğlu, “Kadına önce Meral saldırdı. Kadın yere düştü, dizinden yaralandı. Engel olmaya çalıştığımda, bana onu desteklediğimi söyleyerek evden ayrıldı” dedi.

Mahkeme duruşmayı erteledi.

Meral Kaplan çıkışta yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Olay günü darp edildim. O evden yalınayak kaçmaya çalıştım. Beni eve kilitlediler. Ben Erhan’ın dördüncü eşiyim. Çalışanlar özel hayatını çok iyi bildiği için eşim onları destekliyor.”

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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