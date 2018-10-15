Memo-Can ikizler
Kanal D’de yakında yeni bir aile komedisi başlayacak: Memo-Can İkizler. Yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği dizinin başrollerini Nehir Erdoğan, Özgürcan Çevik, Emir Berke Zincidi, Burak Hakkı, Tuğba Çınar ve Atilla Saral paylaşıyor.
Nehir Erdoğan, dizide yoksul olan ikiz Memo’nun annesi rolünde ekrana gelecek. Emir Berke Zincidi, bir yandan kısıtlı imkânlar içinde yaşayan Memo’yu canlandırırken bir yandan da iyi bir eğitimle yetişen Can’a hayat verecek.
Emir Berke Zincidi
Nehir Erdoğan
Özgürcan Çevik
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