Meme kanserine dikkat çektiler
Türk Kanser Derneği, meme kanserine dikkat çekmek için önceki akşam Shangri-La Bosphorus İstanbul’da özel bir davet düzenledi. Davete iş, sanat ve cemiyet hayatından ünlü isimler katıldı.
Türk Kanser Derneği, “Meme kanserine ‘dur’ diyoruz sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında önceki akşam özel bir davet düzenledi.
Zeynep Selgur - Sitare Kalyoncuoğlu - Revna Demirören - Selen Keçeli
Shangri-La Bosphorus İstanbul’da yapılan Meme Kanserine Farkındalık davetine Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman ev sahipliği yaptı.
Hazal Filiz Küçükköse
İş, sanat ve cemiyet hayatından ünlü isimlerin katıldığı davette Asuman Dayı, Prof. Yeşim Eralp, Op. Dr. Zeynep Civelek, Prof. Refik Killi, Biyolog Diyetisyen Burçak Çubukçu ve Psikolog Kutalp Köroğlu sunumlarıyla meme kanserinde erken tanının önemini anlattı. Geceden elde edilen gelir, Türk Kanser Derneği meme kanseri hastalarının tedavisine aktarıldı.
Revna Demirören - Burak Duruman
Rutin taramaları yaptırın
Burak Duruman’la objektife poz veren Revna Demirören, “Günümüzde her sekiz kadından biri meme kanserine yakalanmakta. Halbuki meme kanseri erken teşhisle tedavi edilebilen bir hastalık. Bu nedenle ben bütün kadınları buradan rutin taramaları yaptırmaya davet ediyorum. Türk Kanser Derneği’ni arayın. Herkesi bilgilendirmek ve farkındalık için toplandık” diye konuştu.
Zehra Yılma - Ezgi Avcı - Hira Koyuncuoğlu
Meltem Demir
Siren Ertan Kayalar
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