Meltem Miraloğlu’nun eşi kim, kaç yaşında?
İkinci evliliğiyle konuşulan Meltem Miraloğlu’nun eşinden boşanma kararı aldığı ortaya çıktı. Kendisinden 48 yaş büyük biriyle evlenen Meltem Miraloğlu, sosyal medyadan paylaştığı mutsuz fotoğrafları ve videolarıyla dikkat çekiyordu. Meltem Miraloğlu’nun eşi kim, kaç yaşında?
‘Hayat Devam Ediyor’ isimli dizide ‘Çocuk Gelin’ rolü ile tanınan Meltem Miraloğlu’nun geride bıraktığımız ekim ayında ABD'de kendisinden 48 yaş büyük olan Amerikalı ile evlendiği ortaya çıkmıştı. Meltem Miroğlu ile nikah masasına oturan Patrick’in iş insanı ve 80 yaşında olduğu biliniyor. 2. Sayfa’da ortaya atılan iddiaya göre 80 yaşındaki Patrick’in oğlu babasını reddetti. Patrick’in oğlu, 32 yaşındaki cici anneyi kabullenemedi ve ‘Benim öyle bir babam yok’ dedi.
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