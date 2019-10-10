Meltem Miraloğlu kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Kendisinden 48 yaş büyük olan bir Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu hakkındaki iddialar magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu. Evlilik haberiyle şaşırtan Meltem Miraloğlu’nun evlendiği kişinin ilk olarak ünlü oyuncuyu evlatlık edinmek istediği iddia edildi. Peki, Meltem Miraloğlu kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Hayat Devam Ediyor dizisiyle yıldızı parlayan Meltem Miraloğlu, 3 Ocak 1987 tarihinde Diyarbakır’da dünyaya geldi. Çocukluğundan beri oyunculuğa ilgili olduğunu söyleyen Meltem Miraloğlu, Müjdat Gezen Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezun oldu. İlk olarak “Hayatı Çalınan Çocuklar Sosyal Sorumluluk Projesi” reklam filminde oynadı. Daha sonra ise Hayat Devam Ediyor adlı dizide “Hayat” karakterini canlandırdı. 2016 yılında oyuncu ve yönetmen Tayfur Aydın ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, bu beraberliği 2017 yılında sessiz sedasız noktaladı. Bir süredir Amerika’da yaşamını sürdüren Meltem Miraloğlu, 2019 ekim ayında 80 yaşındaki Patrick ile evlendi. Kendisinden 48 yaş büyük olan biriyle nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu’nun Amerikan vatandaşı olmak için böyle bir şey yaptığı iddia edilse de oyuncu söylentileri yalanladı.
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