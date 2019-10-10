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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 10.10.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

Meltem Miraloğlu kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

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Meltem Miraloğlu kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Kendisinden 48 yaş büyük olan bir Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu hakkındaki iddialar magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu. Evlilik haberiyle şaşırtan Meltem Miraloğlu’nun evlendiği kişinin ilk olarak ünlü oyuncuyu evlatlık edinmek istediği iddia edildi. Peki, Meltem Miraloğlu kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Hayat Devam Ediyor dizisiyle yıldızı parlayan Meltem Miraloğlu, 3 Ocak 1987 tarihinde Diyarbakır’da dünyaya geldi. Çocukluğundan beri oyunculuğa ilgili olduğunu söyleyen Meltem Miraloğlu, Müjdat Gezen Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezun oldu. İlk olarak “Hayatı Çalınan Çocuklar Sosyal Sorumluluk Projesi” reklam filminde oynadı. Daha sonra ise Hayat Devam Ediyor adlı dizide “Hayat” karakterini canlandırdı. 2016 yılında oyuncu ve yönetmen Tayfur Aydın ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, bu beraberliği 2017 yılında sessiz sedasız noktaladı. Bir süredir Amerika’da yaşamını sürdüren Meltem Miraloğlu, 2019 ekim ayında 80 yaşındaki Patrick ile evlendi. Kendisinden 48 yaş büyük olan biriyle nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu’nun Amerikan vatandaşı olmak için böyle bir şey yaptığı iddia edilse de oyuncu söylentileri yalanladı. 

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