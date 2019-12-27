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Haber Giriş: 27.12.2019 - 13:49,Son Güncelleme:/

Meltem Miraloğlu hakkında şaşırtan iddia

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Meltem Miraloğlu hakkında şaşırtan iddia

"Hayat Devam Ediyor" dizisiyle tanınan, kendisinden 48 yaş büyük 80 yaşındaki Amerikalı Patrick ile yaptığı evlilikle de gündemden düşmeyen oyuncu Meltem Miraloğlu'nun evden ayrılıp kayıplara karıştığı iddia edildi.

Onur Akay'ın iddiasına göre Meltem Miraloğlu, 80 yaşındaki eşi Patrick ile birlikte yaşadığı Amerika'nın Illinois eyaletindeki evinden 'Chicago'da yaşayan teyzeme gideceğim' diyerek kaçtı.

Akay'a göre Meltem Miraloğlu kocasına "Benim Chicago'da yaşayan bir teyzem var. Onun yanına gideceğim. Teyzemle birlikte Türkiye'ye gideceğiz. Orada burun ameliyatı yaptıracağım." dedi.

 İNANMADI, SÖZLEŞME İMZALATTI
Patrick buna inanmayarak, Meltem Miraloğlu'na bir sözleşme imzalattı ve Chicago'ya götürmeyi teklif etti. Fakat Miraloğlu bu teklifi kabul etmedi, taksiye binerek evden ayrıldı.

Miraloğlu'ndan 80 yaşındaki eşine şaşırtan soru!80 yaşındaki Amerikalı eşi Patrick'ten boşanma kararı alan Meltem Miraloğlu'ndan şaşırtan bir paylaşım geldi.
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