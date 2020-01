Melisa Şenolsun: Aşkı tam anlamıyla çözebilmiş değilim

◊ Netflix’in ikinci yerli yapımı “Atiye”de Cansu karakterini canlandırıyorsunuz. Projeye nasıl dahil oldunuz?

- Öncelikle Netflix’le çalışma fikri beni heyecanlandırdı. Sonrasında senaryonun mistisizm ve reenkarnasyon gibi benim de çok ilgi duyduğum konuları içerdiğini görünce mutlu oldum. “Bu bir mesaj olabilir” dedim ve takibe devam ettim. Cansu’ya gelince... Oynaması keyifli bir karakterdi. Özgür kalabileceğim ve içinde dans edebileceğim bir roldü. Yönetmenlerim de bu hareket serbestliğini tanıdıkları ve bana güvendikleri için çok mutluyum.

◊ Bu karakter sizi hangi yönleriyle cezbetti ve heyecanlandırdı?

- Cansu aileye evlatlık verilmiş ve bunu bilerek büyüyor. Normalde bu durum kopukluk yaratır ama “Atiye”nin senaryosunda tam tersini görüyoruz. Cansu ile ailesinin arasında gerçek bir sevgi var. Herkes bu durumu kabullenmiş, benimsemiş. Bu farklılık çok hoşuma gitti. Cansu evlatlık olduğunu hissetmiyor ama derinlerde bir boşluğu var ve bunu dolduramıyor. Doldurmak için belki işi şakaya vuruyor.

◊ Cansu’yla ortak yönleriniz var mı?

- Cansu kadar olmasa da ben de enerjisi yüksek bir insanım. Sevdiklerine olan bağlılığı ve koruyuculuğu açısından da benziyoruz. Benim de ablam var. Biri ona zarar vermek isterse tıpkı Cansu gibi ben de onu korumaya geçerim. Cansu’nun başına buyruk ve asi tarafı bende de var. Kararları sevdiklerine zarar vermediği sürece kimseyi sallamıyor, tıpkı benim gibi... Ben de kafama eseni yaparım. Mesela bir karar aldım, kimse tasvip etmiyor ama ben eminim ve istiyorum, sonuna kadar giderim. CESUR OLMAK İSTİYORUM AMA ÇOK FAZLA KORKUM VAR

◊ Cesur musunuz?

- Cesur olmayı çok isteyen biriyim ama çok fazla korkum var. Kendimle bütünleşme yolculuğumda da o korkularımı bırakmayı istiyorum, çünkü aslında korkacak hiçbir şey yok. Bunu beynim biliyor, keşfetti ama kodlama olarak şu an çalışmıyor.

◊ Bu arada “Atiye” dizisindeki Cansu moda tasarımcısı. Siz stilinizi nasıl tanımlarsınız?

- Modayı ve özellikle cesur parçalar giymeyi seviyorum. Cansu karakterini oluştururken özgür kaldığım için makyajından tarzına kadar birlikte karar verdik ve bu çok hoşuma gitti. Kendi stilime gelince, farklı olmayı seviyorum. Bazen çok seksi hissedebiliyor, bazen de bol parçalar giyerek bir oğlan çocuğuna benziyorum.

◊ Şöhretle aranız nasıl?

- Başından beri hedefim şöhret olmadığı için buna takılmadım. Tabii ki ünlendikçe günlük hayatım kısıtlanmalara doğru gidiyor ama ben yine de kısıtlanmayacağım yerlere gidip özgürce yaşamaya çalışıyorum.



ÇOK YORGUNKEN ŞARKI SÖYLÜYORUM

◊ Kendinizle ilgili hiçbir yerde okumadığımız bir özellik söyleyin...

- Beynim çok dolu olduğunda, yorgunluktan öldüğümde farkında olmadan şarkı söylüyorum. Sanırım beynimdekileri susturmak için bilinçaltımın bulduğu bir yöntem.

KUSURLU GÜZELLİKLERİ SEVİYORUM

◊ Güzellik algınızı anlatır mısınız? Kendinizi güzel buluyor musunuz?

- Kendimi aynada gördüğüm için yorumlayamıyorum. Siz cevap verin bu soruya. Ben doğal olanı, kusurlu güzellikleri, estetik müdahaleye maruz kalmayan görüntüleri seviyorum. Mesela yüzünü çil basan insanlar, yamuk bir burun ya da cilt lekeleriyle dikkat çeken Winnie Harlow gibi yüzler çok hoşuma gidiyor.

AŞKI TAM ANLAMIYLA ÇÖZEBİLMİŞ DEĞİLİM

◊ Aşkı tanımlamanızı istesek...

- Aslında tanımlayabilecek kadar da çok aşk sığdırmadım hayatıma. Henüz tam anlamıyla çözebilmiş değilim aşkı. Duygu yoğunluğu yüksek, hormonal bir durum diyelim.



◊ Şu an âşık mısınız?

- Şu an daha çok kendime vakit ayırdığım bir dönemdeyim. Kendimi keşfetmek istiyorum ki bu da zor bir yolculukmuş. Bence her insanın hayatında bir defa buna odaklanması gerekiyor ki sonunda kalıcı mutluluğa ulaşabilsin.