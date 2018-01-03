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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.01.2018 - 13:04, Son Güncelleme:

Melis Tüzüngüç kimdir, kaç yaşında?

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Melis Tüzüngüç kimdir, kaç yaşında?

Genç oyuncu Melis Tüzüngüç, yer aldığı dizi projeleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Atv dizisi Kanatsız Kuşlar'da kardeşlerinin uğruna tüm hedeflerden vazgeçen bir ablayı canlandıran Melis Tüzüngüç, 'ün yaşı, eğitimi ve kariyeri merak ediliyor. Peki Melis Tüzüngüç kimdir, kaç yaşında?

Kanatsız Kuşlar dizisinin Zeynep'i Melis Tüzüngüç, erken yaşta oyunculuk kariyerine adım atmıştı. Henüz 15 yaşındayken 2011 yapımı Yıldız Masalı dizisinin kadrosunda yer alan Melis Tüzüngüç, asıl çıkışını usta oyuncu Cem Davran'ın da başrolde olduğu Babam Sınıfta Kaldı dizisiyle yaptı. İşte son dönemin popüler ismi Melis Tüzüngüç hakkında merak edilenlerin devamı...

Melis Tüzüngüç, 4 Ekim 1994’te doğdu. Oyunculuk kariyerinde ilk olarak Atıl İnaç ve Ulaş İnaç'ın yönettiği gençlik dizisi Yıldız Masalı dizisinde İpek karakteri ile başladı. 2012 yılında Gani Müjde'nin kaleme aldığı Türk sit-com televizyon dizisi Harem'de Balkız karakteriyle yükselişe geçti. 2013 yılında Babam Sınıfta Kaldı dizisinde Cem Davran ile başrolde oynadı. Bu dizide Reyhan karakterine hayat veren Melis Tüzüngüç, 2014 yılında TRT'de Şimdi Onlar Düşünsün dizisinde Reyhan karakterini canlandırdı. Ertesi sene aynı kanalda Yusuf Pirhasan'ın yönetmenliği yaptığı Baba Candır dizisinde Ceylan karakterini canlandırdı. İlk tiyatro deneyimini yönetmenliğini Özgür Şahbaz'ın üstlendiği Sıcak Çikolata adlı tiyatro oyununda Escort rolünde yaptı.

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