Melis Tüzüngüç kimdir, kaç yaşında?
Genç oyuncu Melis Tüzüngüç, yer aldığı dizi projeleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Atv dizisi Kanatsız Kuşlar'da kardeşlerinin uğruna tüm hedeflerden vazgeçen bir ablayı canlandıran Melis Tüzüngüç, 'ün yaşı, eğitimi ve kariyeri merak ediliyor. Peki Melis Tüzüngüç kimdir, kaç yaşında?
Kanatsız Kuşlar dizisinin Zeynep'i Melis Tüzüngüç, erken yaşta oyunculuk kariyerine adım atmıştı. Henüz 15 yaşındayken 2011 yapımı Yıldız Masalı dizisinin kadrosunda yer alan Melis Tüzüngüç, asıl çıkışını usta oyuncu Cem Davran'ın da başrolde olduğu Babam Sınıfta Kaldı dizisiyle yaptı. İşte son dönemin popüler ismi Melis Tüzüngüç hakkında merak edilenlerin devamı...
Melis Tüzüngüç, 4 Ekim 1994’te doğdu. Oyunculuk kariyerinde ilk olarak Atıl İnaç ve Ulaş İnaç'ın yönettiği gençlik dizisi Yıldız Masalı dizisinde İpek karakteri ile başladı. 2012 yılında Gani Müjde'nin kaleme aldığı Türk sit-com televizyon dizisi Harem'de Balkız karakteriyle yükselişe geçti. 2013 yılında Babam Sınıfta Kaldı dizisinde Cem Davran ile başrolde oynadı. Bu dizide Reyhan karakterine hayat veren Melis Tüzüngüç, 2014 yılında TRT'de Şimdi Onlar Düşünsün dizisinde Reyhan karakterini canlandırdı. Ertesi sene aynı kanalda Yusuf Pirhasan'ın yönetmenliği yaptığı Baba Candır dizisinde Ceylan karakterini canlandırdı. İlk tiyatro deneyimini yönetmenliğini Özgür Şahbaz'ın üstlendiği Sıcak Çikolata adlı tiyatro oyununda Escort rolünde yaptı.
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