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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
19.08.2019 - 12:12, Son Güncelleme:

Melis Sütşurup'un midesini bulandıran olay ortaya çıktı

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Şarkıcı Mustafa Sandal (49) ile kendisinden 19 yaş küçük Melis Sütşurup, 6 aylık ilişkilerini noktaladı.

Sandal, verdiği röportajda, 'Melis ile keyifli vakit geçirdik' dedi. Sütşurup ise eski sevgilisinin sözlerine tepki gösterip çok konuşulan bu açıklamayı yaptı: Mustafa ile ilişkimizin bitme nedeni onun telefonunda gördüğüm bir mesaj değil.
"Mustafa hakkında tesadüfen öyle bir şey öğrendim ki ilişkiyi hemen bitirdim. Zaten öncesinde de midemi bulandıran çok şey vardı. Ama bunlar aldatma ihanet gibi konular değil. Daha çirkin şeyler, detayına girmem bana yakışmaz."
100 bin lira borç!
Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa'nın ulaştığı bilgilere göre; Emina Sandal ile 10 yıllık evliliklerini bitiren Mustafa Sandal, boşanma protokolü çerçevesinde eski eşine verdiği para nedeniyle mali sıkıntı içine girdi.
O dönem sevgili Sütşurup'tan 100 bin lira borç alan Sandal, birlikteliği sürdürmek istemeyince işler karıştı.

Saldal'ın bir arkadaşına " Melis'ten yakında ayrılacağım. Ona olan borcumu hemen ödemeliyim" diye yakındığını öğrenen Sütşurup çılgına döndü ve hemen ilişkiyi bitirdi.
Ünlü şarkıcının borcunu taksit taksit ödemeye devam ettiği öğrenildi.


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