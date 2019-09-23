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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.09.2019 - 09:46, Son Güncelleme:

Melike İpek Yalova kimdir?

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Melike İpek Yalova kimdir?

Bir Zamanlar Çukurova adlı dizide rol alan genç oyuncu Melike İpek Yalova, Altuğ Gültan ile dünyaevine girdi. Bu gelişmenin ardından, Melike İpek Yalova'nın kim olduğu, özel yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Melike İpek Yalova kimdir?

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde "Kastilya Prensesi Isabella", "Karadayı" dizisinde "Ayten" karakterini canlandıran Melike İpek Yalova, şimdilerde ise Bir Zamanlar Çukurova'ın "Müjan"ı olarak ekranlarda boy gösteriyor. İşte, Melike İpek Yalova hakkında merak edilen ayrıntılar...

Melike İpek Yalova 1984 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 57’nci Hükümet’in Devlet Bakanı Yüksel Yalova’nın kızı olan Melike İpek Yalova, Bilkent Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün ardından Roma La Sapienza Üniversitesi’nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi’ alanında master yaptı.

Bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisiyle dikkatleri üzerine çekti. Başrollerini Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Nebahat Çehre, Nur Fettahoğlu, Selma Ergeç’in başrollerini paylaştığı dizide Kastilya Prensesi İsabella karakterine hayat verdi. Bu dizi ardından Karadayı, Hayat Şarkısı, Çember ve İnsanlık Suçu dizilerinde rol aldı.

Melike İpek Yalova şimdilerde ise çekimleri Adana'da devam eden Bir Zamanlar Çukurova isimli dizide 'Müjgan' karakterine hayat veriyor.

Melike İpek Yalova, oyunculuğa adım atmasını şu sözlerle anlatmıştı;

"Çok yakın bir arkadaşımla öğle balıkçıya gittim. Orada Allah rahmet eylesin Meral Okay, Mehmet Günsür ve Muhteşem Yüzyıl’ın yapımcısı Nermin Eroğlu varmış. Ben sadece Meral hanım ve Mehmet beyi biliyorum. Nermin hanım yanıma geldi ‘Rol için sizi düşündük. Ne iş yapıyorsunuz hiç bilmiyorum ama bir ara bana uğrar mısınız?’ dedi. Kartını bıraktı. Gittim, deneme çekimi yapıldı. Hepsinin onayı çıktı ve başladım."

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