Melekler istanbul’a geliyor
Başrollerini Kristen Stewart, Naomi Scott ve Ella Balinska’nın üstleneceği “Charlie’s Angels” (Charlie’nin Melekleri) filminin kadro oluşturma süreci devam ediyor.
Ekibe Sam Claflin, Patrick Stewart, Djimon Hounsou, Jonathan Tucker, Luis Gerardo Mendez ve Noah Centineo’nun katılmasının ardından çekim yapılacağı mekanlar da netleşmeye başladı.
Elizabeth Banks’in yönetmenliğini, Sony’nin yapımcılığını üstlendiği filmin bazı sahnelerinin İstanbul’da çekileceği ortaya çıktı. Film ekibi ocak ayında İstanbul’a gelecek. Filmin senaryosunu Jay Basu ile yazan Banks’in İstanbul’dan etkilendiği için şehirde bazı sahneleri çekmek istediği öğrenildi.
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