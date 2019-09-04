Mekanın sahibi geldi
Not alalım: Timothée Chalamet’nin Venedik Film Festivali’ndeki kırmızı halı tarzı nasıl farklı ve şık olunur dersi veriyor.
Her zaman farklı stiliyle öne çıkan oyuncu ‘Kral’ filminin galasında giydiği bu takımla ortamı yaktı geçti.
Haider Ackermann imzalı takımı kelimenin tam anlamıyla muhteşem.
Kuşağının yakalarıyla paslaşması, paçaları sıyrılan botların kattığı asi tarz ayrıca alkış hak ediyor.
Pop yıldızlarımızın üzerinde de bu havada kostümler görsek keşke.
Mesela bu takım Edis’te de çok havalı durmaz mı?
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