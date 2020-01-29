Mehtap Algül kimdir? Uraz Kaygılaroğlu ile sevgili mi?

Mehtap Akgül, Bahşehir Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi'nin bünyesindeki BAU NEXT'in yöneticiliğini üstleniyor. Taktiksel şirket idaresi ve plan koordinatörlüğü gibi farklı görevlerde çalışan Algül, aynı zamanda Berkcan Güven, Burak Yörük, İrem Çalhan gibi sosyal medyanın popüler isimleriyle çekildiği fotoğraflarla dikkat çekiyor. Mehtap Algül’ün bir dönem Reynmen ile sevgili olduğu iddia edilmişti.

MEHTAP ALGÜL KARİYERİ



Apprentice – İhracat Genel Müdürlüğü | Haziran 2007-Ağustos 2007

Intern – İhracat Genel Müdürlüğü | Haziran 2007-Ağustos 2007

Intern – Uluslarası Projeler | Ekim 2010-Şubat 2011

Uluslarası Ticaret Uzmanı | Mart 2012-Eylül 2014



BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ



Sosyal Medya Direktörü | Eylül 2014-Mart 2017



BAU Next Director | Nisan 2027-Halen devam ediyor





