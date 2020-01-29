Mehtap Algül kimdir? Uraz Kaygılaroğlu ile sevgili mi?
Melis İşiten ile 5 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medya fenomeni Mehtap Algül ile aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. Mehtap Algül ile Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'in benzerliği dikkat çekti. Peki, Mehtap Algül kimdir?
Mehtap Akgül, Bahşehir Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi'nin bünyesindeki BAU NEXT'in yöneticiliğini üstleniyor. Taktiksel şirket idaresi ve plan koordinatörlüğü gibi farklı görevlerde çalışan Algül, aynı zamanda Berkcan Güven, Burak Yörük, İrem Çalhan gibi sosyal medyanın popüler isimleriyle çekildiği fotoğraflarla dikkat çekiyor. Mehtap Algül’ün bir dönem Reynmen ile sevgili olduğu iddia edilmişti.
MEHTAP ALGÜL KARİYERİ
Apprentice – İhracat Genel Müdürlüğü | Haziran 2007-Ağustos 2007
Intern – İhracat Genel Müdürlüğü | Haziran 2007-Ağustos 2007
Intern – Uluslarası Projeler | Ekim 2010-Şubat 2011
Uluslarası Ticaret Uzmanı | Mart 2012-Eylül 2014
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Medya Direktörü | Eylül 2014-Mart 2017
BAU Next Director | Nisan 2027-Halen devam ediyor
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