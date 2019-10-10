Mehmet Yaşin'in eşi Ülker Yaşin bugün son yolculuğuna uğurlanıyor
Gurme Mehmet Yaşin'in dün vefat eden eşi Ülker Yaşin bugün son yolculuğuna uğurlanacak.
Acı haberi Mehmet Yaşin "Biricik eşimi bugün kaybettim. Beraber dünyanın en lezzetli hayatını geçirdik. Onsuz hayat tatsız, tuzsuz ve pazar akşamları makarnasız kalacak" sözleriyle duyurmuştu.
Ülker Yaşin’in cenazesinin bugün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınacak ikindi namazındından sonra Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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