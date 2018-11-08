Mehmet Günsür kimdir? Hangi dizi ve filmlerde oynadı
Mehmet Günsür, yer aldığı projeler ve zaman zaman gündeme gelen haberler dolayısıyla araştırılan isimler arasında yer alıyor. Son günlerin merakla araştırılan isimleri arasında yer almaya başladı. Peki, Mehmet Günsür kimdir ve kaç yaşında? İşte, o ismin rol aldığı film ve diziler hakkında bazı bilgiler
1975 yılında İstanbul’da doğan Mehmet Günsür, İtalyan Lisesi’ni bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklam Bölümü’nden mezun olmuştur. 7 yaşında reklam filmleriyle oyunculuk hayatına başladı. 12 yaşında, Okan Uysaler’in yönettiği “ Geçmiş Bahar Mimozaları” adlı dizide Rutkay Aziz, Filiz Akın ve Müşfik Kenter gibi oyuncularla rol aldı. 2003 yılında İtalya’da düzenlenen bir yarışmada yazdığı senaryo ile devlet desteği almaya hak kazandı. Ayrıca en son dönemde Mehmet Günsür’ün rol aldığı kısa metrajlı film çalışması çeşitli film festivallerinin yarışma bölümüne seçildi. 1996 yılında “Hamam” filminde yardımcı rolde yer aldı.
Filmografi;
2011 Aşk Tesadüfleri Sever/Yön: Ömer Faruk Sorak
2010 Ses/Yön: Ümit Ünal
2004 Anlat İstanbul / Yön: Ümit Ünal, Kudret Sabancı, Selim Demirdelen, Yücel Yolcu 2002 L’ Italiano / Yön: Ennio De Dominics
2003 Non ci sarebbe niente da fare! (senaryosunu kendi yazdığı filmdir) / Yön: Lisa Romano
2003 Stregeria / Yön: Marcello Mercalli
2002 O Şimdi Asker / Yön: Mustafa Altıoklar
2001 Tempo Sospeso / Yön: Elisabetta Marchetti
2000 Hayal Kurma Oyunları / Yön: Yavuz Özkan
1996 Hamam / Yön: Ferzan Özpetek
TV
2007 Bıçak Sırtı / Yön: Selim Demirdelen / TV Dizisi / Kanal D
2005 Beyaz Gelincik / TV Dizisi / Yön: Güzide Balcı / ATV
2004 Kasırga İnsanları / TV Dizisi / Yön: Nihat Özcan / Show TV
2003 Pilli Bebek / TV Dizisi / Yön: Oğuzhan Tercan / ATV
2003 The Good Pope (Bob Hoskins'le beraber oynadı) / TV Filmi / Yön: Ricky Tognazzi
2002 Distretto di Polizia / TV Dizisi
2002 Don Matteo / TV Dizisi 2001 Cerco Lavoro / TV Dizisi / Yön: Alessandro Simone
2001 Amici di Jesus (episodes: giudas, thomas, prodigal son) / TV Filmi / Yön: Raffaele Mertes
1998 Sır Dosyası / TV Dizisi / Yön: Taylan Biraderler / Star TV
1989 Geçmiş Bahar Mimozaları / Yön: Okan Uysaler / TRT 1
Tiyatro
1998 yılında İtalya’ya BENT isimli tiyatro oyununda başrol için gidip 4 yıl boyunca çeşitli dönemlerde turne yapmıştır.
Ödüller
2004 Sadri Alışık Ödülleri / En İyi Erkek Oyuncu (O Şimdi Asker)
10. Ankara Film Festivali / Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu (Hamam)
6. Gökçeada Film Festivali / En İyi Erkek Oyuncu (O Şimdi Asker)
40. Antalya Altın Portakal Film Festivali / 40. Yıl Özel Ödülü (O Şimdi Asker)
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