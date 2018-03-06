Mehmet Aslantuğ kimdir? Kaç yaşında ve kiminle evli?

Dizi ve filmlerin aranan yüzü olan ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ, rol aldığı projelerde hayat verdiği karakterlerle tanınan ve şöhret sahibi olan bir isim. Mehmet Aslantuğ'un kim olduğunu merak eden sevenleri internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, Mehmet Aslantuğ kimdir? Mehmet Aslantuğ'un eşi kim? İşte Mehmet Aslantuğ hakkında tüm merak edilenler...

MEHMET ASLANTUĞ KİMDİR?

1965 yılında Samsun'da dünyaya gelen Mehmet Aslantuğ, Çerkes kökenli ve tarımla uğraşan bir ailenin beş çocuğundan en küçüğü olarak aileye katıldı. İlk orta ve lise eğitimini memleketi Samsun'da tamamlayan Mehmet Aslantuğ, 1978 yılında üniversite eğitimi için İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'ne kayıt yaptırdı. Mehmet Aslantuğ, tiyato ile ilgilenmesinden dolayı okulu bitiremedi ve profesyonel olarak sahne hayatın adım attı.

Mehmet Aslantuğ 1997 yılında oynadığı "Sıcak Saatler" adlı dizi ile geniş kitleler tarafından tanındı. 2003 yılında ekranlara gelen "Bir İstanbul Masalı adlı" dizide "Selim Arhan" rolü ile hafızalara kazındı. 2009 yılında bir roman uyarlaması olan "Hanımın Çiftliği" adlı dizide "Muzaffer Bey" karakteri ile ekranlara dönen Mehmet Aslantuğ, 2015 yılında "Racon: Ailem İçin" dizisinde Kenan Korhan karakterini canlandırdı. Mehmet Aslantuğ dizi ve filmlerde oyuncu olarak yer almasının yanında birkaç projede de yönetmen koltuğuna oturmuştur.

Kendisi gibi oyuncu olan eşi Arzum Onan'la 1996 yılından beri evli olan Mehmet Aslantuğ'un Can adında bir oğlu vardır.

FİLM VE DİZİLERİ

2015 - Racon: Ailem İçin (TV Dizisi)

2013 - Ben Onu Çok Sevdim (TV Dizisi)

2012 - Veda (TV Dizisi)

2012 - Göç Zamanı (TV Dizisi)

2011 - Canım Babam (TV Dizisi)

2009 - Hanımın Çiftliği (TV Dizisi)

2009 - Aşkın İkinci Yarısı (Sinema Filmi)

2003 - Bir İstanbul Masalı (TV Dizisi)

2001 - Hırsız (TV Dizisi)

2000 - Merdoğlu (TV Dizisi)

1998 - Sıcak Saatler (TV Dizisi)

1997 - Yeni Bir Yıldız (TV Filmi)

1997 - Akrebin Yolculuğu (Sinema Filmi)

1996 - Kurtuluş (TV Dizisi)

1995 - İz Peşinde (TV Dizisi)

1995 - Bir Kadının Anatomisi (Sinema Filmi)

1994 - Yengeç Sepeti (Sinema Filmi)

1994 - Gerilla (TV Filmi)

1993 - Yalancı (TV Filmi)

1993 - Barışta Savaşanlar (TV Dizisi)

1992 - Kopuk Dünyalar (TV Dizisi)

1992 - Kapıları Açmak (Sinema Filmi)

1991 - Karayar Köprüsü (TV Filmi)

1990 - Vurguna İnmek (TV Dizisi)

1990 - Başka Olur Ağaların Düğünü (TV Dizisi)

1989 - İz Peşinde (TV Dizisi)

1987 - Ateşböceği (Sinema Filmi)

1986 - Gün Doğmadan (Sinema Filmi)

1985 - Akrep Burcu (Sinema Filmi)

YÖNETTİĞİ DİZİ VE FİLMLER

2009 - Aşkın İkinci Yarısı (Sinema Filmi)

1998 - Sıcak Saatler (TV Dizisi) Senaryo

2009 - Aşkın İkinci Yarısı (Sinema Filmi)

ÖDÜLLERİ

1990-1994-1997-2004 yıllarında Altın Kelebek Ödülü

1992-1993-1994 yıllarında Altın Portakal

1994 yılında Altın Koza

1995 yılında Çağdaş Sinema Oyuncuları

1998 yılında Altın Objektif