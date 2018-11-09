Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin'i isyan ettiren iddia
Uzun bir süredir yoğun bakımda tutulan Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumu ciddiyetini korurken, bir köşe yazarının iddiası ünlü şovmenin kızı ve ablasını çileden çıkardı. Sezgin Erbil, söz konusu iddiaya sosyal medya hesabından ateş püskürdü.
Bir köşe yazarının, Mehmet Ali Erbil'in "reklam için yoğun bakımda tutuluyor" iddiasını ortaya atması Sezin Erbil'i isyan ettirdi. Instagram hesabı üzerinden sert bir açıklama yapan Sezin Erbil, "Bana bunları yazdırdınız ya çok ayıp. Bir gazeteci tarafından bir post paylaşılmış. Güya bizim bir aile dostumuz, abim hastaneye yattıktan 3 gün sonra abimle konuşmuş. Ama böyle bir şey yok. Durum, size aktardığımdan daha ciddi. Durum kötü, beklemedeyiz. Her gün iyi bir haber bekliyoruz" dedi.
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